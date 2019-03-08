08.03.2019, 20:03

Совет RMK предлагает перечислить в государственный бюджет половину прибыли, полученной в 2018 году

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Lumi ja Pirita jõgi
Foto: Jaanus Lensment

На вчерашнем собрании совет RMK утвердил аудированный отчет за 2018 хозяйственный год, в котором оборот концерна составил 209,1 миллиона евро (в 2017 — 174,8 миллиона) и предпринимательская прибыль, соответственно, 88,9 миллиона евро (в 2017 — 48,8 миллиона). Совет предложил выплатить в качестве дивидендов в государственный бюджет 41,6 миллиона евро.

Основную часть доходов RMK получил от продажи древесины. В 2018 году объем реализации древесины составил 3,7 миллиона кубометров, что на 100 000 кубометров меньше, чем в предшествующем году. Проданная древесина распределилась по группам товаров следующим образом: бревна — 49%, балансовая древесина — 32%, дровяные дрова — 15% и древесная щепа — 4%.

”Объем проданной древесины уменьшился в силу того, что RMK строго соблюдал предельные нормы общей площади лесосек, установленные министром окружающей среды. В то же время мы, благодаря морозной зиме и засушливому лету, смогли использовать под рубку участки на переувлажненных землях, выход древесины с которых меньше. Тем не менее нам удалось выполнить все заключенные договоры по продаже древесины, и ни один покупатель не имел повода выставить RMK штраф за нарушение договора”, — рассказал председатель совета Марку Ламп.

Совет предложил выплатить в государственный бюджет в качестве дивидендов 41,6 миллиона евро, что на 20,1 миллиона больше, чем в предыдущем году. ”Хорошие экономические показатели позволяют и государству рассчитывать на больший доход. В бюджете, одобренном советом, предусмотрен рост обратных инвестиций в леса, так что в итоге лес не пострадает”, — уверен Марку Ламп.

На рынке древесины цены идут на понижение, поэтому на 2019 год RMK прогнозирует оборот в пределах 203,4 миллиона евро, планируя получить 51,9 миллиона прибыли.

В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 47 процентов эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, заботится о сохранении природных богатств, своей лесохозяйственной деятельностью приносит доход государству, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.

Читайте также: