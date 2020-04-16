16.04.2020, 10:57

Совет по бюджету: восстановление после кризиса будет более длительным, чем ожидают

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Кая Коовит, Ärileht.ee
EST
Совет по бюджету: восстановление после кризиса будет более длительным, чем ожидают
Председатель совета Рауль Эаметс Andres Putting

Если министерство финансов Эстонии ожидает, что экономика страны восстановится после коронакризиса быстро и вслед за 8-процентным спадом этого года последует быстрый рост, и уже в будущем году мы достигнем докризисного уровня, то Совет по бюджету оценивает перспективы более пессимистично: восстановление может занять более длительное время и важно, чтобы правительство представило не позднее осени долговременнный обзор государственных финансов вместе с планируемыми шагами по сбалансированию бюджета.

Ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, по весеннему (2020) экономическому прогнозу Минфина, могут привести к спаду до 8%.

Минфин прогнозирует, что восстановление пойдет довольно быстро и уже в 2021 году эстонская экономика достигнет докризисных показателей. По оценке Совета по бюджету, сбои в сфере производства и товарообороте могут иметь более длительный характер.

Предусмотренные дополнительным бюджетом меры помощи смягчат масштаб экономического спада, но у них есть и своя цена - в 2020 году, по предварительным посчетам, они обойдутся более чем в миллиард евро. Вместе с обусловленным кризисом снижением налоговых поступлений номинальный дефицит правительственного сектора может в 2020 году составить более 10% ВВП.

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Для компенсации бюджетного дефицита правительство решило взять кредит, так как накопленных резервов для этого недостаточно. По оценке Минфина долговая нагрузка правительственного сектора после кризиса может достичь 22% ВВП.

Из-за чрезвычайной ситуации временные отклонения от действующих бюджетных правил допустимы. По мнению Совета по бюджету, для того, чтобы не возлагать на государство непосильных обязательств, при выработке экономических мер помощи надо применять взвешенный и хорошо нацеленный подход, сосредотачиваясь именно на тех мерах, которые в данный момент дадут наибольшее и быстрое влияние.

Поскольку данный весенний прогноз Минфина рассматривает только ситуацию этого и следующего года (да и то лишь частично), Совет по бюджету считает важным, чтобы правительство представило не позднее осени свой взгляд на более отдаленную перспективу и те шаги, которые будут предприняты для возвращению бюджета к сбалансированному виду.

Совет по бюджету каждой весной дает оценку экономическому и финансовому прогнозу Министерства финансов и намеченной в государственной бюджетной стратегии структурной бюджетной позиции правительственного сектора. В этом году эти документы были составлены с крайне коротким интервалом, поэтому совет включил обе оценки в одну публикацию.

Совет по бюджету — независимый консультативный орган, оценивающий бюджетную политику Эстонии. Заседания совета проходят не менее пяти раз в год. Шесть членов совета по бюджету назначаются на пятилетние сроки советом Банка Эстонии по предложению президента Банка Эстонии.

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