Совет Кассы по безработице утвердил бюджет на следующий год

Согласно прогнозу, из целевого фонда страховых взносов по безработице от работников поступит 138,9 млн евро и из целевого фонда работодателей 74,8 млн евро, из госбюджета будет выделено 483,4 млн евро и из средств Европейского социального фонда вместе с государственным софинансированием 36,1 млн евро.

Расходы на страховые возмещения, пособия и услуги рынка труда в новом году составят в общей сложности 725 млн евро. По сравнению с текущим годом в следующем году вырастут прежде всего расходы на пособие по безработице и пособие на трудоспособность. На повышение квалификации и обучение соискателей работы и работающих людей в бюджете Кассы по безработице на следующий год запланировано 46,3 млн евро.

Также совет утвердил годовой план Кассы по безработице на 2021 год.

Председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон сказал, что несмотря на то, что бюджет Кассы по безработице на следующий год на 44 млн в минусе, это было прогнозируемо. ”Касса по безработице хорошо справляется с возложенными на нее обязанностями. Мы копили резервы именно с той целью, чтобы в трудные времена справиться с ситуацией”, добавил Петерсон. Расходы Кассы по безработице вырастут, и это прежде всего связано с влиянием Covid-19 на экономику.

Председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел, ссылаясь на бюджет и годовой план Кассы по безработице на следующий год, сказал: ”Несмотря на непредвиденные расходы, в этом году у Кассы по безработице есть средства, для того чтобы выплатить людям возмещения и предложить им возможности повышения квалификации и переобучения”.

”С августа этого года уже действует повышенная ставка страхового возмещения по безработице, первые сто дней люди теперь получают 60 процентов от своего предыдущего дохода, вместо 50 процентов ранее. В наступающем году существенно вырастет пособие для начинающих предпринимателей”, пояснил Паавел расходы и добавил: ”мы беспокоимся о завтрашнем дне людей, и поэтому и в наступающем году мы обязательно cконцентрируем усилия на том, чтобы люди могли приобретать новые навыки. С нового года мы будем поддерживать работодателей в обучении работников, которым нужно повышать дигитальные навыки, а пособие на уровневое обучение вырастет почти до 300 евро в месяц”.