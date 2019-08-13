Совет кассы по безработице предложит правительству оставить прежний размер ставки страхового взноса по безработице

”Совет кассы по безработице посчитал, что так у эстонской экономики дела идут хорошо, то разумно продолжить умеренно наращивать резервы. На сегодняшний день экономические показатели и ситуация на рынке труда благоприятны, но при установлении ставки страховых взносов по безработице следует исходить из долгосрочной перспективы. Логично в хорошие времена собрать достаточно резервов, чтобы обеспечить в будущем наличие необходимых средств”, пояснил решение совета председатель совета Эстонской кассы по безработице Танель Кийк.

Со ставкой страховых взносов по безработице в размере 2,4%, валовый доход составит в 2020 году 217,1 млн евро, а доход со страховых взносов по безработице составит 179,6 млн евро.

Согласно прогнозу, в следующем году на страховое возмещение по безработице пойдет 62 млн евро, на возмещение по сокращению 14,7 млн евро и на возмещение по причине неплатежеспособности работодателя 4,4 млн евро. Возмещение социального налога составит в общей сложности 14,4 млн евро. Из средств, поступивших со страховых взносов по безработице на услуги для рынка труда в следующем году будет использовано 24,9 млн евро, также 9,8 млн евро на меры для работающих людей по предупреждению безработицы и 3,3 млн евро на услуги для целевой группы реформы трудоспособности — всего 38,1 млн евро.

По прогнозу, учитывая увеличение всех доходов и расходов, касающихся средств страхования от безработицы, размер средств кассы по безработице составит 37,5 млн евро. Предполагаемый размер нетто средств к концу 2020 года составит 871,5 млн евро. По состоянию на конец прошлого года размер нетто средств кассы по безработице был 798,1 млн евро.