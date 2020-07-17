Совет Enefit Green продлил срок полномочий председателя правления

Председатель совета Enefit Green Хандо Суттер сказал, что под успешным руководством Ааво Кярмаса предприятие Enefit Green стало одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии в регионе, а также самым прибыльным коммерческим подразделением концерна Eesti Energia. ”У компании есть четкая амбиция расти, поэтому продолжение договора с Ааво стало логичным решением”, — сказал Хандо Суттер.

”Энергетическая сфера представляет интерес, а одной из наиболее быстрорастущих и явно ориентированных на будущее ее частей является возобновляемая энергия, которая в последние годы получила бурное развитие. Быть в центре этого было интересно, и я высоко ценю возможность продолжать вносить вклад в развитие сферы возобновляемой энергии как в Эстонии, так и в нашем регионе”, — сказал председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас. ”Я также горжусь своей командой, с которой мы многое сделали за последние три года и с которой я буду смело двигаться вперед к следующим целям”, — отметил Ааво Кярмас.

Ааво Кярмас является председателем правления Enefit Green с 2017 года. Под его руководством компания активно росла и развивалась, на сегодняшний день работая на четырех разных рынках и являясь компанией по производству возобновляемой энергии с самым разнообразным производственным портфелем в Балтии. Кроме того, Ааво Кярмас является председателем правления Эстонской ассоциации ветряной энергетики (ETEA), которая объединяет компании, организации и частных лиц, заинтересованных в использовании потенциала ветроэнергетики.

До прихода в сферу возобновляемой энергии Ааво Кярмас на протяжении десяти лет являлся членом правления Omniva, последние пять из них занимая должность председателя правления. В 1996-2006 годах он работал на различных руководящих должностях на предприятии Viljandi Aken ja Uks. Ааво Кярмас окончил Таллиннский технический университет по специальности административного управления.

Правление Enefit Green состоит из четырех членов. Помимо председателя правления Ааво Кярмаса, в состав правления также входят руководитель сферы производства Иннар Каазик, руководитель сферы развития Линас Сабаляускас и финансовый руководитель Вейко Ряйм.