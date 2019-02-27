Совет Eesti Energia продлил трудовой договор с председаетлем правления Хандо Суттером

По словам Вяйно Калдоя, совет обсудил вопрос о продлении мандата Хандо Суттера и единогласно принял решение.

”Во время работы на занимаемой должности Хандо Суттер проявил себя эффективным руководителем. Под руководством Суттера компания успешно преодолела сложные времена в 2015-2016 годы, когда на энергетических рынках цены упали до очень низкого уровня. Сейчас Eesti Energia вновь находится в фазе роста и может продолжить реализацию своего стратегического бизнес-плана”, — сказал Калдоя.

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что благодарен совету за поддержку.

”Последние несколько лет показали, что в сфере энергетики происходит очень много стремительных изменений как с точки зрения технологии, организации рынка, так и экологического регулирования. Чтобы справиться с новой реальностью, в сотрудничестве с командой Eesti Energia мы разработали сильную стратегию. В основе этой стратегии лежит стремление обеспечить качественное обслуживание для 1 миллиона клиентов в регионе Балтийского моря и производить более эффективную и чистую энергию. Таким образом, каждый сотрудник Eesti Energia может внести свой вклад в то, чтобы сделать мир чище, а также в создание удобных решений для клиентов. Я хотел бы поблагодарить всех моих коллег из Eesti Energia, с которыми мы прошли этот путь и продолжим его в дальнейшем”, — сказал Суттер.