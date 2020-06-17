17.06.2020, 17:30

Совет Coop Pank выбрал нового председателя


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Совет Coop Pank выбрал нового председателя
Новые члены совета Coop Pank слева направо: Рауль Паруск, Сильвер Куус, Ало Иваск, Ардо Ханссон, Яан Марьюнди и Роман ПровоторовАндрес Раудъялг

В среду, 17 июня 2020 года, впервые собравшийся новый совет Coop Pank выбрал своим председателем председателя правления Coop Eesti Keskühistu Ало Иваска, а заместителем председателя бывшего президента Банка Эстонии Ардо Ханссона.

Помимо Иваска и Ханссона в состав нового совета Coop Pank, выбранного в конце мая на общем собрании акционеров, также входят председатель правления USS Security Estonia Рауль Паруск, бывший руководитель корпоративных банковских услуг банка Luminor Сильвер Куус, руководитель Харьюского потребительского кооператива Яан Марьюнди и руководитель Потребительского кооператива Антсла Роман Провоторов.

Coop Pank – основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.

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