Совет Coop Pank выбрал нового председателя

Помимо Иваска и Ханссона в состав нового совета Coop Pank, выбранного в конце мая на общем собрании акционеров, также входят председатель правления USS Security Estonia Рауль Паруск, бывший руководитель корпоративных банковских услуг банка Luminor Сильвер Куус, руководитель Харьюского потребительского кооператива Яан Марьюнди и руководитель Потребительского кооператива Антсла Роман Провоторов.

Coop Pank – основанный на эстонском капитале один из пяти действующих в Эстонии универсальных банков. Стратегическим акционером банка является отечественная торговая сеть Coop Eesti, включающая 330 магазинов.