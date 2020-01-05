Совет читателя: используйте наличные, потому что покупателям "Егермейстера" жилищный кредит не дают

Оплата карточкой удобна, банки зарабатывают на этом свою копейку, и всё вроде бы хорошо… Но в действительности это не совсем так: оплата карточкой — это своего рода система слежки, с помощью которой можно накопать много негатива.

Я столкнулся с двумя ситуациями, которые переполнили мою чашу терпения. В первом случае моему родственнику потребовался жилищный кредит. Стоимость покупаемой недвижимости и доходы лица были так сказать "на грани". Изучив историю платежей, один крупный банк ответил ходатайствующему о кредите, что тот слишком много платил в барах и ночных клубах, и, исходя из этого, решение по кредиту будет отрицательным.

Но послушайте, речь ведь идет об одиноком молодом человеке, чей заработок — выше среднего почти в два раза. Разумеется, он много времени проводит вне дома, никто же не хочет остаться навсегда в одиночестве. Объяснения банк не интересовали, но, к счастью, этот родственник получил кредит в другом небольшом банке, который такую тщательную детективную работу не проводил.

Второй пример — более печальный и не имел счастливого окончания. О жилищном кредите ходатайствовала семья, чей доход был не особенно велик, к тому же в семье рос ребенок, которому постоянно требовалось лечение.

Оставим детали в стороне и перейдем непосредственно к ответу банка. Финансовое учреждение озаботили слишком частые и крупные платежи в аптеке: банкиры стали выяснять, почему так много покупок делается в аптеке, и результат, очевидно, их не удовлетворил.