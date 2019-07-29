29.07.2019, 18:15

Совет Банка Эстонии назначил нового вице-президента


rus.delfi.ee
EST
Maive Rute
Maive RuteFoto: Vallo Kruuser

Сегодня совет Банка Эстонии на внеочередном заседании назначил вице-президентом Майве Руте.

Срок ее полномочий начинается 1 октября и продлится пять лет.

Правление Банка Эстонии состоит из президента и двух вице-президентов.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: