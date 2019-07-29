29.07.2019, 18:15
Совет Банка Эстонии назначил нового вице-президента
Сегодня совет Банка Эстонии на внеочередном заседании назначил вице-президентом Майве Руте.
Сегодня совет Банка Эстонии на внеочередном заседании назначил вице-президентом Майве Руте.
Срок ее полномочий начинается 1 октября и продлится пять лет.
Правление Банка Эстонии состоит из президента и двух вице-президентов.
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