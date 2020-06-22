Сотрудники Tele2 тестируют цифровой иммунный паспорт

”Мы сразу решили участвовать в данном пилотном проекте, поскольку это полезно как для Tele2, так и для всего общества в целом. Цифровой иммунный паспорт обеспечивает защищенный доступ к зашифрованным результатам тестирования на наличие вируса SARS-CoV-2. Полученными данными пользователь может поделиться с работодателем, другими структурами или членами своей семьи. Пригодится приложение и во время зарубежных поездок, чтобы подтвердить результаты тестирования, а значит, его можно рассматривать как актуальную разработку международного масштаба. Принципиально важно, что информацию о себе в базе данных может увидеть лишь обладатель иммунного паспорта, и только он вправе поделиться ею с другими сторонами”, — подчеркнула директор по персоналу и обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов.

У работников Tele2, участвующих в пилотном проекте, есть возможность сделать РНК-тесты как на наличие вируса SARS-CoV-2, так и антител. Результаты тестирования поступят в государственный Портал пациента (Patsiendiportaal) и клинику HeBA, они будут также использованы в приложении иммунного паспорта. По мнению С. Селиов, такая оперативная возможность ознакомления с результатами тестирования будет способствовать большему доверию между работодателем и работниками, а также скорейшему возвращению переболевших к привычной трудовой и общественной жизни.

Для использования цифрового иммунного паспорта необходимо аутентифицировать себя с помощью ID-карты, Smart-ID или mobiil-ID, а затем сделать запрос в базу данных относительно результатов своего тестирования. Поделиться полученными данными (например, с работодателем или каким-то нужным учреждением) можно с помощью одноразового QR-кода, который действует в течение одного часа. Таким образом обеспечивается актуальность сведений об иммунном состоянии и защита от несанкционированного распространения чувствительной информации. В перспективе приложение будет также предоставлять данные о вакцинировании.

Как отметила С. Селиов, иммунный паспорт не дает никаких гарантий, но значительно снижает риск распространения инфекции: ”В первую очередь речь идет о надежном источнике информации, который ни к чему не обязывает работодателя, но помогает ему принять правильное решение по снижению риска”.