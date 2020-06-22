Сотрудники Tele2 тестируют цифровой иммунный паспорт

Tele2 принимает участие в испытании цифрового иммунного паспорта — приложения, разработанного MTÜ Back To Work.
”Мы сразу решили участвовать в данном пилотном проекте, поскольку это полезно как для Tele2, так и для всего общества в целом. Цифровой иммунный паспорт обеспечивает защищенный доступ к зашифрованным результатам тестирования на наличие вируса SARS-CoV-2. Полученными данными пользователь может поделиться с работодателем, другими структурами или членами своей семьи. Пригодится приложение и во время зарубежных поездок, чтобы подтвердить результаты тестирования, а значит, его можно рассматривать как актуальную разработку международного масштаба. Принципиально важно, что информацию о себе в базе данных может увидеть лишь обладатель иммунного паспорта, и только он вправе поделиться ею с другими сторонами”, — подчеркнула директор по персоналу и обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов.
У работников Tele2, участвующих в пилотном проекте, есть возможность сделать РНК-тесты как на наличие вируса SARS-CoV-2, так и антител. Результаты тестирования поступят в государственный Портал пациента (Patsiendiportaal) и клинику HeBA, они будут также использованы в приложении иммунного паспорта. По мнению С. Селиов, такая оперативная возможность ознакомления с результатами тестирования будет способствовать большему доверию между работодателем и работниками, а также скорейшему возвращению переболевших к привычной трудовой и общественной жизни.
Для использования цифрового иммунного паспорта необходимо аутентифицировать себя с помощью ID-карты, Smart-ID или mobiil-ID, а затем сделать запрос в базу данных относительно результатов своего тестирования. Поделиться полученными данными (например, с работодателем или каким-то нужным учреждением) можно с помощью одноразового QR-кода, который действует в течение одного часа. Таким образом обеспечивается актуальность сведений об иммунном состоянии и защита от несанкционированного распространения чувствительной информации. В перспективе приложение будет также предоставлять данные о вакцинировании.
Как отметила С. Селиов, иммунный паспорт не дает никаких гарантий, но значительно снижает риск распространения инфекции: ”В первую очередь речь идет о надежном источнике информации, который ни к чему не обязывает работодателя, но помогает ему принять правильное решение по снижению риска”.
Приложение создавалось при непосредственном участии: Таавета Хинрикуса, учредителя ведущего эстонского технологического предприятия Transferwise, Роберта Китта, бывшего руководителя эстонского подразделения Swedbank, и Айна Аавиксоо из Guardtime. К работе также были привлечены ученые и эксперты в области здравоохранения. Идея цифрового иммунного паспорта родилась в ходе онлайн-хакатона отечественных стартапов, организованного Accelerate Estonia и Garage 48. Цель данного хакатона — разработка, тестирование и реализация идей, которые помогут бороться с распространением коронавирусной инфекции и обеспечат конкурентные преимущества в посткризисном периоде.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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