Сотрудники Rail Baltic бьют тревогу: проект попал в критическую ситуацию

Проект скоростной ж/д магистрали Rail Baltic находится в критической ситуации из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов, говорится в публичном заявлении 62 сотрудников созданной странами Балтии совместной компании RB Rail, отвечающей за реализацию Rail Baltica, пишет LETA.
"Несмотря на существенный прогресс, достигнутый в этом проекте, мы очень озабочены тем, что проект Rail Baltic, щедро софинансируемый из фондов Евросоюза, из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов оказался в критической ситуации", — подчеркивают работники.
Они отмечают, что после произошедшей 30 октября отставки исполнительного директора они направили совместное обращение премьер-министрам стран Балтии, а также транспортным министерствам трех стран, потребовав действовать незамедлительно, потому что внезапная отставка исполнительного, а затем технического директора стала уже пятым случаем смены топ-менеджмента за последние 14 месяцев, что принуждает обратить внимание на структурные вопросы в связи с организацией осуществления проекта.
В RB Rail призывают передать надзор за проектом на уровень премьер-министров Латвии, Литвы и Эстонии, потому что нынешняя раздробленная ответственность в компании не обеспечивают эффективную реализацию проекта и координацию между структурами государственного и частного сектора на государственном и региональном уровне.
Сотрудники считают, что следует немедленно вернуться к первоначальной концепции совместного предприятия как интегрированной, единой структуры, ответственной за реализацию проекта Rail Baltic, поскольку в настоящее время, по их мнению, нет ни одной организации, которая несла бы ответственность за успешную реализацию проекта.
Сотрудники требуют назначить независимый наблюдательный совет RB Rail, чтобы обеспечить коллективное представление всех акционеров совместной компании и устранить конфликты интересов и вмешательство в принятие оперативных решений.
В публичном обращении сотрудники просят незамедлительно потребовать отставки председателя совета RB Rail Каролиса Санковски, "принимая во внимание его неспособность соблюдать принципы хорошего корпоративного управления и разрушительную сменяемость в составе высшего руководства компании, а также яркий конфликт интересов, который он демонстрирует за весь срок своих полномочий".
Сотрудники RB Rail требуют назначить одного члена наблюдательного совета, который будет представлять интересы сотрудников совместного предприятия.
"Мы считаем, что в интересах успешной реализации проекта очень важно еще до начала строительства объединить усилия всех стран Балтии. Настало время парламентам, правительствам и Европейской комиссии задаться вопросом, является ли Rail Baltic проектом, который принесет долгосрочные преимущества странам Балтии и всему ЕС или же продолжится борьба с неэффективностью, конфликтами интересов и легкомысленным отношением к средствам ЕС и участвующих в проекте стран", — говорится в заявлении.
Сотрудники просят членов наблюдательного совета пояснить, как новый временный исполнительный директор RB Rail Агнис Дриксна отвечает критериям акционерного договора компании. Они также интересуются, как он планирует устранить конфликт интересов, продолжая работать в организации, которая осуществляет надзор за деятельностью RB Rail.
Как уже сообщалось, после ухода с должности исполнительного директора и председателя правления Тимо Рийхимяки RB Rail — совместного предприятия Эстонии, Латвии и Литвы по строительству железнодорожной магистрали Rail Baltic — временным исполнительным директором предприятия будет директор департамента развития и коммуникации латвийской госкомпании Eiropas dzelzceļa līnijas Агнис Дриксна. Совет RB Rail назначил его исполнительным директором с 2 декабря. Параллельно идет процедура отбора кандидатов на должность постоянного директора.
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