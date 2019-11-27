Сотрудники Rail Baltic бьют тревогу: проект попал в критическую ситуацию

Сотрудники считают, что следует немедленно вернуться к первоначальной концепции совместного предприятия как интегрированной, единой структуры, ответственной за реализацию проекта Rail Baltic, поскольку в настоящее время, по их мнению, нет ни одной организации, которая несла бы ответственность за успешную реализацию проекта.

Сотрудники требуют назначить независимый наблюдательный совет RB Rail, чтобы обеспечить коллективное представление всех акционеров совместной компании и устранить конфликты интересов и вмешательство в принятие оперативных решений.

В публичном обращении сотрудники просят незамедлительно потребовать отставки председателя совета RB Rail Каролиса Санковски, "принимая во внимание его неспособность соблюдать принципы хорошего корпоративного управления и разрушительную сменяемость в составе высшего руководства компании, а также яркий конфликт интересов, который он демонстрирует за весь срок своих полномочий".

Сотрудники RB Rail требуют назначить одного члена наблюдательного совета, который будет представлять интересы сотрудников совместного предприятия.

"Мы считаем, что в интересах успешной реализации проекта очень важно еще до начала строительства объединить усилия всех стран Балтии. Настало время парламентам, правительствам и Европейской комиссии задаться вопросом, является ли Rail Baltic проектом, который принесет долгосрочные преимущества странам Балтии и всему ЕС или же продолжится борьба с неэффективностью, конфликтами интересов и легкомысленным отношением к средствам ЕС и участвующих в проекте стран", — говорится в заявлении.

Сотрудники просят членов наблюдательного совета пояснить, как новый временный исполнительный директор RB Rail Агнис Дриксна отвечает критериям акционерного договора компании. Они также интересуются, как он планирует устранить конфликт интересов, продолжая работать в организации, которая осуществляет надзор за деятельностью RB Rail.