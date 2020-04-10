Сотрудники Omniva перегружены, клиентов просят быть терпеливее и быстрее забирать посылки

Руководитель сектора посылочных услуг Omniva Андре Вескимейстер рассказал, что в ситуации, когда большая часть торговых пунктов закрыта, электронная торговля остается единственным действующим каналом снабжения: "Только завтра, в субботу, один крупный интернет-магазин доставит нам восемь грузовиков товара, тогда как обычный мартовский объем — одна машина. Таких торговцев сотни".

На следующей неделе Omniva откроет четыре дополнительных пункта выдачи посылок в Таллинне: в понедельник откроется пункт в Ыйсмяэ, затем — в Виймси, Лаагри и Мустамяэ.

"У нас нет выходных или праздников. Мы работаем в две смены каждый день. Не из дома, а на рабочем месте и с клиентами. 2600 работников Omniva", — сказал Вескимейстер, добавив, что понимает недовольство клиентов, но путь посылки стал длиннее, чем предполагает клиент. "Мне жаль, но это сегодняшняя реальность, которая возникла не по нашей и не по вашей вине".

Чтобы смягчить ситуацию, Вескимейстер высказал две просьбы: во-первых, когда придет SMS-оповещение о посылке, следует по возможности быстро за ней прийти, чтобы появилась возможность вновь использовать посылочный автомат, а во-вторых, быть разумными и терпеливыми — звонок в отдел обслуживания клиентов не ускорить путь посылки.