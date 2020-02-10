Сотни тысяч людей получат от Налогово-таможенного департамента уведомления об уплате земельного налога

Люди получат уведомления об уплате земельного налога не позднее 15 февраля, но уже сейчас каждый может проверить его в онлайн-среде e-MTA. Если человек получит возврат своего переплаченного подоходного налога после представления декларации о налогах, то им можно удобно покрыть уплату земельного налога.

В качестве новшества теперь имеется возможность заказать электронный счет для уплаты требований за земельный налог. ”Внедрение э-счетов предоставляет клиентам возможность удобно, бесконтактно и своевременно выполнять свою обязанность по уплате земельного налога”, — сказала руководитель налогового отдела НТД Эвелин Лийвамяги.

Э-счет можно заказать в интернет-банке, на веб-странице arved.ee, а также в рубрике ”Расчет”, находящейся в e-MTA, выбрав пункт меню ”Заказ э-счетов”. При оформлении заказа необходимо воспользоваться номером ссылки счета предоплаты в э-НТД, который указан в уведомлении об уплате земельного налога или его можно найти посредством поиска персонального номера ссылки на веб-странице НТД. Заказ будет в силе также для последующих требований по земельному налогу, сроки уплаты которых каждый год 31 марта и 1 октября.

Помимо этого, Лийвамяги обратила внимание на то, что если Вы заметите неточности в данных, связанных с землей, которые указаны в уведомлении об уплате земельного налога, то Вам необходимо связаться с Земельным департаментом или местным самоуправлением. Данные контактного лица местного самоуправления указаны в каждом уведомлении об уплате земельного налога.