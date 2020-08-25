Состоящим на учете в Кассе по безработице лицам разрешили подрабатывать

Руководитель отдела Эстонской кассы по безработице по услугам для соискателей работы и работодателей Катрин Лийваметс объяснила, что также как и при устройстве на работу, клиент должен сразу сообщить Кассе по безработице, если у него появится возможность работать. ”Для этого не нужно ждать встречи со своим консультантом, сообщить об этом можно также по электронной почти или по телефону”, — добавила она.

Кассе по безработице нужно сообщить о предполагаемом сроке и заработной плате за подработку. Если время и продолжительность временной работы, а также предполагаемая заработная плата соответствуют условиям подработки, то человек может приступить к работе, и его статус безработного закончен не будет.

Новый порядок предназначен для того, чтобы можно было немного подрабатывать. ”Продолжительность работы не может превышать восемь календарных дней подряд или восемь календарных дней в месяц. Безработный в течение двух лет может подрабатывать до 12 календарных месяцев”, — объяснила Лийваметс.

Также есть ограничение по заработной плате: заработная плата, получаемая за один календарный месяц, не может превышать 40 процентов от минимальной ставки заработной платы, которая в этом году составляет 233 евро. Не имеет значения, получает человек разрешенный размер заработной платы 233 евро за 1 день подработки или за максимально разрешенные 8 рабочих дней. То, соответствовал ли период работы и размер зарплаты условиям подработки, Касса по безработице проверяет по данным налоговых поступлений в Налогово-Таможенный департамент и в Регистре трудовых отношений.

Лийваметс призывает людей обсудить это со своим консультантом, чтобы получить полный обзор о возможностях кратковременной работы.

Также в сентябре будут сделаны первые выплаты повышенного страхового возмещения по безработице. В день выплаты первые получатели возмещения получат вместо прежних 50 процентов, 60 процентов от размера предыдущего дохода. ”Перерасчет размера возмещения делается автоматически, отдельно решение об изменении не делается, и человек для получения повышенного размера возмещения сам ничего делать не должен”, — сказала Лийваметс.