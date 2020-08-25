Состоящим на учете в Кассе по безработице лицам разрешили подрабатывать

С 1-го сентября 2020 года у людей, зарегистрированных в качестве безработных, появится возможность временно подработать во время поиска основной работы. Это позволит соискателям работы оставаться активными на рынке труда, пока они не найдут новую основную работу.
Руководитель отдела Эстонской кассы по безработице по услугам для соискателей работы и работодателей Катрин Лийваметс объяснила, что также как и при устройстве на работу, клиент должен сразу сообщить Кассе по безработице, если у него появится возможность работать. ”Для этого не нужно ждать встречи со своим консультантом, сообщить об этом можно также по электронной почти или по телефону”, — добавила она.
Кассе по безработице нужно сообщить о предполагаемом сроке и заработной плате за подработку. Если время и продолжительность временной работы, а также предполагаемая заработная плата соответствуют условиям подработки, то человек может приступить к работе, и его статус безработного закончен не будет.
Новый порядок предназначен для того, чтобы можно было немного подрабатывать. ”Продолжительность работы не может превышать восемь календарных дней подряд или восемь календарных дней в месяц. Безработный в течение двух лет может подрабатывать до 12 календарных месяцев”, — объяснила Лийваметс.
Также есть ограничение по заработной плате: заработная плата, получаемая за один календарный месяц, не может превышать 40 процентов от минимальной ставки заработной платы, которая в этом году составляет 233 евро. Не имеет значения, получает человек разрешенный размер заработной платы 233 евро за 1 день подработки или за максимально разрешенные 8 рабочих дней. То, соответствовал ли период работы и размер зарплаты условиям подработки, Касса по безработице проверяет по данным налоговых поступлений в Налогово-Таможенный департамент и в Регистре трудовых отношений.
Лийваметс призывает людей обсудить это со своим консультантом, чтобы получить полный обзор о возможностях кратковременной работы.
Также в сентябре будут сделаны первые выплаты повышенного страхового возмещения по безработице. В день выплаты первые получатели возмещения получат вместо прежних 50 процентов, 60 процентов от размера предыдущего дохода. ”Перерасчет размера возмещения делается автоматически, отдельно решение об изменении не делается, и человек для получения повышенного размера возмещения сам ничего делать не должен”, — сказала Лийваметс.
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