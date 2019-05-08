Составлен дополнительный бюджет Таллинна на 2019 год. На что пойдут еще 25 млн евро?

За счет дополнительного бюджета прибавку к финансированию получат в основном такие сферы, как образование, городской транспорт, дороги и улицы.

В области образования дополнительный бюджет предусматривает повышение с 1 сентября минимальной зарплаты воспитателей муниципальных детских садов и педагогов школ по интересам до 1250 евро. Зарплата руководителей учебных заведений, кроме общеобразовательный школ, вырастет на 5-7,5%. На все это дополнительный бюджет предусматривает 1,8 миллиона евро, а всего на оплату труда персонала учебных заведений город вкладывает из средств бюджета 2019 года 93,3 миллиона евро.

Больше всего, благодаря дополнительному бюджету, вырастут инвестиции в ремонт и строительство дорог и улиц, а также благоустройство города. Самый крупный объект — улица Рейди, на создание которой дополнительно направлено 12,26 миллиона евро. Общий годовой объем финансирования этого объекта достигнет 26,2 миллиона евро, что позволит завершить строительство этой улицы уже к концу года. Стоимость всех работ возрастает еще из-за того, что для улучшения регулирования транспортного движения по этой улице планируется установка дорожных знаков с электронным регулированием.

Дополнительные средства выделяются и на общественный транспорт, поскольку MRP Linna Liinid, к сожалению, оказалось не в состоянии выполнить договор о перевозке пассажиров, что вынудило город перенять обслуживавшиеся фирмой автобусные линии, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание пассажиров. Это обусловило выделение предприятию "Таллиннский городской транспорт" дополнительных 2 миллионов евро на покрытие связанных с преобразованиями расходов.

Дополнительные средства предусматриваются также на очистку дорожных сооружений и их содержание, а также на повышение уровня безопасности движения. Более снежная, чем обычно, зима привела к большим расходам на вывоз снега, их покрытие в сумме 600 тысяч евро также предусматривается дополнительным бюджетом. На обновление велосипедных дорожек и дорожной разметки выделяются дополнительным бюджетом 300 тысяч евро.

Что касается социальной сферы, то увеличившийся объем услуг дневного и недельного ухода и рост числа обслуживаемых в опорном центре "Кяо" и Таллиннском опорном центре "Юкс" обусловили выделение на эти услуги дополнительно 265 тысяч евро. На 244 тысяч евро возрастут расходы на услуги круглосуточного ухода за нуждающимися в нем, что вызвано, в основном, ростом цен в находящихся за пределами Таллинна приютах.

Дополнительные средства предусматриваются также на увеличение популярности Таллинна как привлекательного места для путешествия и проведение разного рода мероприятий. Дополнительное финансирование получат события сферы культуры, в том числе кинофестиваль "Темные ночи", музыкальный фестиваль "Мустоненфест", фестиваль света в Кадриорге и пр. Предусматриваются также средства на помощь Келли Силдару в подготовке к Олимпийским играм. Дополнительно будет финансирвоаться День Таллинна, посвященныйв этом году эстонскому языку и литературе, а также Дни Старого города, посвященные 800-летию первого письменного упоминания Таллинна.

На создание памятников Георгу Отсу, Константину Пятсу и Яану Кроссю дополнительно выделяются 300 тысяч евро, чтобы в 2019 году памятник Отсу был установлен, а другие два — спроектированы.

Кредитная нагрузка Таллинна остается умеренной и достигнет к концу 2019 года лишь 34% от доходов города по основной деятельности (при разрешенных 60%).