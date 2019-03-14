Состав правления Prisma пополнился четырьмя эстонцами
Правление Prisma Peremarket AS решило вдвое расширить состав правления предприятия, и теперь помимо финнов в правление также входят четыре эстонца.
Правление Prisma Peremarket AS решило вдвое расширить состав правления предприятия, и теперь помимо финнов в правление также входят четыре эстонца.
Для предприятия, материнская фирма которого расположена в Финляндии, это важный шаг для еще большего усиления своих позиций на рынке Эстонии, отмечается в пресс-релизе.
До сих пор правление состояло из четырех членов: исполнительного директора Юсси Нуммелина, операционного директора Теэму Кильпия, финансового директора Марко Лиевонена и директора по персоналу Мийи Рохтметс. Теперь к этой четверке добавятся директор по закупкам Тынис Томингас, директора по ассортименту Пилле Раалисте и Каймо Нийтару, а также директор по маркетингу и коммуникации Лийна Пярлин.
”Считаем очень важным, чтобы в правление Eesti Prisma входили местные эксперты, которые обогатят международный опыт знанием местного рынка и его особенностей. Наших новых членов правления характеризует большой опыт управления, широкий кругозор, сильная мотивация и готовность к реализации изменений, необходимых для развития предприятия, — сказал исполнительный директор Prisma Peremarket AS Юсси Нуммелин. — Меня также радует и то, что в правлении теперь три сильных руководителя женского пола, которые помогут нам улучшить качество обслуживания клиентов, а также разработать план по реализации обещания Prisma быть лучшим магазином для семьи”.
В связи с вхождением в правление у четырех отраслевых руководителей изменится название должности, а в отделе закупок будут перераспределены рабочие задачи.
Директор по закупкам Тынис Томингас проработал в Prisma более 10 лет, он руководил отделом закупок как в сфере промтоваров, так и в сфере продуктов питания. Свыше 10 лет в Prisma проработала и новый директор по ассортименту Пилле Раалисте, которая раньше занимала должность руководителя по закупкам товаров широкого потребления и продуктов питания. Второй директор по ассортименту, Каймо Нийтару, работал руководителем категории и отвечал за отдел логистики и заказов. Директор по маркетингу и коммуникации Лийна Пярлин — опытный эксперт по маркетингу, которой довелось управлять маркетингом и коммуникацией как Prisma Peremarket, так и Sokos Hotels Tallinn. Новое правление приступит к работе 6.03.2019.
Торговая сеть Prisma Peremarket AS действует в Эстонии с 2000 года. У сети в общей сложности восемь магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве, которые обеспечивают работой примерно 800 человек. Предприятие Prisma Peremarket входит в действующий на рынках Финляндии, Эстонии и России финский торговый концерн S-Grupp, в котором работает в общей сложности свыше 40 000 человек. Prisma — это сеть магазинов с самым широким ассортиментом и одной из самых выгодных потребительских корзин в Эстонии. В 2018 году расположенные в Таллинне магазины Prisma Sikupilli, Mustamäe и Lasnamäe начали работать круглосуточно. Летом 2019 года первый супермаркет Prisma будет открыт в Старом городе Таллинна.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.