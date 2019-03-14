Состав правления Prisma пополнился четырьмя эстонцами

Для предприятия, материнская фирма которого расположена в Финляндии, это важный шаг для еще большего усиления своих позиций на рынке Эстонии, отмечается в пресс-релизе.

До сих пор правление состояло из четырех членов: исполнительного директора Юсси Нуммелина, операционного директора Теэму Кильпия, финансового директора Марко Лиевонена и директора по персоналу Мийи Рохтметс. Теперь к этой четверке добавятся директор по закупкам Тынис Томингас, директора по ассортименту Пилле Раалисте и Каймо Нийтару, а также директор по маркетингу и коммуникации Лийна Пярлин.

”Считаем очень важным, чтобы в правление Eesti Prisma входили местные эксперты, которые обогатят международный опыт знанием местного рынка и его особенностей. Наших новых членов правления характеризует большой опыт управления, широкий кругозор, сильная мотивация и готовность к реализации изменений, необходимых для развития предприятия, — сказал исполнительный директор Prisma Peremarket AS Юсси Нуммелин. — Меня также радует и то, что в правлении теперь три сильных руководителя женского пола, которые помогут нам улучшить качество обслуживания клиентов, а также разработать план по реализации обещания Prisma быть лучшим магазином для семьи”.

В связи с вхождением в правление у четырех отраслевых руководителей изменится название должности, а в отделе закупок будут перераспределены рабочие задачи.