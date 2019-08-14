Сокращения на Нарвских электростанциях будут заметно меньше заявленных ранее

Об этом стало известно по итогам состоявшейся 14 августа встречи в Таллинне, в которой приняли участие министр финансов Мартин Хельме, министр экономики Таави Аас, глава Eesti Energia Ханно Суттер, лидеры профсоюза энергетиков Нарвы Андрей Зайцев и председатель независимого профсоюза шахтеров Марина Лукьянова.

"Число сокращаемых не превысит 350 человек, но для нас это все равно очень большая цифра. Мы надеемся, что если цена на электроэнергию будет расти, то эта цифра все же уменьшится", - заявила Лукьянова в интервью корреспондентам ERR.

"Конкретные результаты сегодняшней встречи заключаются в том, что два котла из четырех на Нарвских электростанциях продолжат работать, что позволит обеспечить энергетическую безопасность Эстонии", - прокомментировал министр экономики Таави Аас.

По словам Таави Ааса, у государства есть деньги, чтобы обеспечить людей работой.