14.08.2019, 14:22

Сокращения на Нарвских электростанциях будут заметно меньше заявленных ранее


rus.delfi.ee
EST 12
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam.
Eesti Energia, Narva elektrijaamad AS, Balti elektrijaam.Foto: TERJE LEPP

До 2023 года Нарвские электростанции ежегодно должны будут обеспечивать производство не менее 1000 МВт электроэнергии - то есть среднее потребление по Эстонии, что позволит сохранить работу большему числу людей. В итоге сокращения в госкомпании Eesti Energia окажутся заметно меньше заявленных ранее и не превысят 350 человек, пишет rus.err.ee.

Об этом стало известно по итогам состоявшейся 14 августа встречи в Таллинне, в которой приняли участие министр финансов Мартин Хельме, министр экономики Таави Аас, глава Eesti Energia Ханно Суттер, лидеры профсоюза энергетиков Нарвы Андрей Зайцев и председатель независимого профсоюза шахтеров Марина Лукьянова.

"Число сокращаемых не превысит 350 человек, но для нас это все равно очень большая цифра. Мы надеемся, что если цена на электроэнергию будет расти, то эта цифра все же уменьшится", - заявила Лукьянова в интервью корреспондентам ERR.

"Конкретные результаты сегодняшней встречи заключаются в том, что два котла из четырех на Нарвских электростанциях продолжат работать, что позволит обеспечить энергетическую безопасность Эстонии", - прокомментировал министр экономики Таави Аас.

По словам Таави Ааса, у государства есть деньги, чтобы обеспечить людей работой.

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