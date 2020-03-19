Сокращение, уменьшение зарплаты, неоплачиваемый отпуск? Адвокат отвечает на связанные с чрезвычайным положением вопросы

Партнер KPMG Law присяжный адвокат Карин Кауп и присяжный адвокат Кайа Кууслер приводят обзор вопросов, с которыми люди в последние дни обращались к адвокатскому бюро чаще всего.

Может ли работодатель потребовать от работника использовать основной отпуск?

Утвержденный график отпусков может быть изменен только по взаимной договоренности, и согласно закону график отпусков должен быть составлен к концу марта. Если график отпусков еще не был составлен и одобрен работодателем, работодатель все еще имеет право вносить в график односторонние изменения, исходя из интересов учреждения. Если график уже составлен и направлен работникам, вносить в него изменения можно только по взаимной договоренности.

Тем не менее, работники должны учитывать, что при расчете отпускных за основание, как правило, берется средняя заработная плата за последние шесть месяцев (если на предприятии отсутствуют другие особые правила). Если работодатель использует возможность уменьшить заработную плату в порядке, который описан ниже, то работники в случае летнего отпуска потеряют в плане размера отпускных, в связи с чем с позиции работников представляется разумным все-таки воспользоваться отпуском именно сейчас.

Может ли работодатель отправить работников в неоплачиваемый отпуск?

Использовать неоплачиваемый отпуск можно только по взаимной договоренности сторон. Возможен также и компромисс, в соответствии с которым отпуск возмещается частично. Учитывая сегодняшнюю ситуацию, многие работники могут предпочесть данный вариант сокращению.