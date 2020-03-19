Сокращение, уменьшение зарплаты, неоплачиваемый отпуск? Адвокат отвечает на связанные с чрезвычайным положением вопросы

В качестве альтернативы можно также внести изменения в трудовые договоры, или договориться о неполном рабочем времени, однако для этого необходимо соглашение сторон. Точная рабочая нагрузка и продолжительность работы (с учетом того, что изменение является временным) также определяются на основании соглашения сторон.
Является ли неявка на работу при чрезвычайном положении оправданной?
Несмотря на то, что в стране было объявлено чрезвычайное положение, здоровые работники не освобождены от прихода на работу. Работодатель и работник должны вести себя добросовестно. Соответственно в случае, если у работника слабая иммунная система или если он входит в группу риска, работодатель, для защиты здоровья такого работника, обязан применить соответствующие ситуации разумные меры, и при необходимости и возможности реорганизовать работу. Такое обязательство существует также и в случае, если работник не может приходить на работу по уважительной причине — например, если детский сад его ребенка закрыт, и у работника отсутствует другая возможность ухаживать за ним.
Может ли работодатель в одностороннем порядке изменить обязанности работников?
Согласно Закону о трудовом договоре, работодатель может давать не следующие из трудового договора указания в случае, если такая необходимость следует из чрезвычайной ситуации, обусловленной прежде всего обстоятельствами непреодолимой силы. На основании данного положения, работодатель может давать работникам распоряжения о временном выполнении обязанностей, которые отличаются от обычных, если выполнение таких обязанностей необходимо для недопущения причинения работодателю вреда, или если их исполнение может явно предполагаться исходя из принципа добросовестности, что включает, например, общественный интерес и действия, выполняемые для защиты здоровья или безопасности других людей.
Нужно ли при использовании удаленной работы внести соответствующее изменение в трудовой договор? Должен ли работник соглашаться на удаленную работу?
Как правило, выполнение удаленной работы должно быть оговорено в трудовом договоре, и для этого необходимо согласие работника. Тем не менее, в случае форс-мажора работник должен следовать указаниям работодателя и работать из дома, если это необходимо для выполнения требований, действующих при чрезвычайном положении.
Имеются ли в Законе о трудовом договоре особые положения, применяемые к нынешней ситуации?
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