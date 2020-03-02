Соглашение о социальном обеспечении между Эстонией и Белоруссией упростит выплату пособий и пенсий

Кроме того, соглашение предусматривает, что даже если продолжительность пенсионного стажа, приобретенного в двух странах недостаточна для выплаты пенсии, можно учитывать пенсионный стаж, полученный в третьей стране, с которой есть соответствующая договоренность. Если человек имеет право на льготную пенсию, то ее выплачивают до выхода на пенсию. Соглашение также определяет, какой трудовой налог страны подлежит уплате с человека, работающего в обеих странах или направленного на работу из одной страны в другую. Департамент социального страхования реализовал договор со стороны Эстонии.

В 1989 году в Эстонии проживало около 28 000 белорусов, но многие из них уехали после распада Советского Союза. Согласно департаменту статистики, в 2017 году в Эстонии проживало около 11 800 белорусов. Согласно коммерческому регистру, по состоянию на 12 июня 2018 года, в Эстонии было зарегистрировано более 617 белорусских предприятий. С 2011 года Беларусь наряду с другими восточными партнерами Европейского Союза — одна из приоритетных стран Эстонии для сотрудничества.

В настоящее время в соответствии с Законом Эстонии о государственном пенсионном страховании, пенсии выплачиваются 130 пенсионерам, проживающим в Беларуси, которые получили права на пенсию в Эстонии.

Эстония имеет действующие соглашения о социальном обеспечении с Австралией, Канадой, Молдовой, Украиной и Российской Федерацией. Пенсия также выплачивается за рубежом в соответствии с правилами координации социального обеспечения, действующими в Европейском союзе. Если у человека пенсионного возрасте насчитывается 15 лет пенсионного стажа, то ему выплачивают пенсию в соответствии с Законом о государственном пенсионном страховании в мире.

В соответствии с нормативными актами ЕС, Эстония выплачивает пенсии примерно 9800 людям, проживающим за границей. По международным соглашениям — около 3500 человек, а в соответствии с Законом о государственном пенсионном страховании мы выплачиваем пенсии за рубежом примерно 400 людям.