Социал-демократы внесли законопроект о дополнительной поддержке безработных

”На рынке труда сейчас очень сложные времена — в ряде секторов ожидается новая волна сокращений, количество безработных растет. Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, коронакризис угрожает в первую очередь низкооплачиваемым рабочим местам. Наш законопроект обеспечит потерявшим работу людям более эффективную защиту и создаст дополнительные возможности для нахождения новой работы и переобучения”, — сказала заместитель председателя Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Хельо Пикхоф.

По ее словам, нынешняя достаточно низкая ставка возмещения по безработице — одна из основных причин, почему многие во время поисков работы живут в нищете или под угрозой нищеты. Касса по безработице с августа платит сокращенному работнику в течение первых ста дней 60 процентов его прежней зарплаты, и далее — 40 процентов. Социал-демократы предлагают повысить эти суммы соответственно до 70 и 50 процентов. Деньги для этого у государства имеются, вопрос в приоритетах.

Законопроект социал-демократов также предлагает выплачивать возмещение по безработице и тем, кто ушел с работы по собственному желанию или по соглашению сторон. ”Зачастую люди уходят с работы ”сами” или по соглашению сторон не по своей воле, а под нажимом работодателя или от неизвестности. А ведь они тоже каждый месяц платили страховые взносы от безработицы”, — подчеркнула она.

”Если парламент поддержит наш законопроект, это станет серьезной поддержкой для людей в этот тяжелый период”, — подвела итог заместитель председателя партии Хельо Пикхоф.