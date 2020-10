Социал-демократы внесли законопроект о дополнительной поддержке безработных

Sel aastal on töötukassa rahastanud 16 553 tööd otsiva inimese koolitust. Kuna meil on juba ligi 50 000 töötut, siis lihtne arvutus aga näitab, et vaid kolmandik neist on siiani pääsenud koolitusele. Foto töötukassa töö- ja karjäärimessilt Kultuurikatlas.

KARIN KALJULÄTE