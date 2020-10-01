01.10.2020, 10:42

Социал-демократы внесли законопроект о дополнительной поддержке безработных


EST
Sel aastal on töötukassa rahastanud 16 553 tööd otsiva inimese koolitust. Kuna meil on juba ligi 50 000 töötut, siis lihtne arvutus aga näitab, et vaid kolmandik neist on siiani pääsenud koolitusele. Foto töötukassa töö- ja karjäärimessilt Kultuurikatlas.
Sel aastal on töötukassa rahastanud 16 553 tööd otsiva inimese koolitust. Kuna meil on juba ligi 50 000 töötut, siis lihtne arvutus aga näitab, et vaid kolmandik neist on siiani pääsenud koolitusele. Foto töötukassa töö- ja karjäärimessilt Kultuurikatlas.KARIN KALJULÄTE

Социал-демократы внесли в производство Рийгикогу законопроект, благодаря которому вырастет страховое возмещение по безработице и расширится круг лиц, имеющих право на его получение.

”На рынке труда сейчас очень сложные времена — в ряде секторов ожидается новая волна сокращений, количество безработных растет. Согласно свежему прогнозу Банка Эстонии, коронакризис угрожает в первую очередь низкооплачиваемым рабочим местам. Наш законопроект обеспечит потерявшим работу людям более эффективную защиту и создаст дополнительные возможности для нахождения новой работы и переобучения”, — сказала заместитель председателя Социал-демократической партии, депутат Рийгикогу Хельо Пикхоф.

По ее словам, нынешняя достаточно низкая ставка возмещения по безработице — одна из основных причин, почему многие во время поисков работы живут в нищете или под угрозой нищеты. Касса по безработице с августа платит сокращенному работнику в течение первых ста дней 60 процентов его прежней зарплаты, и далее — 40 процентов. Социал-демократы предлагают повысить эти суммы соответственно до 70 и 50 процентов. Деньги для этого у государства имеются, вопрос в приоритетах.

Законопроект социал-демократов также предлагает выплачивать возмещение по безработице и тем, кто ушел с работы по собственному желанию или по соглашению сторон. ”Зачастую люди уходят с работы ”сами” или по соглашению сторон не по своей воле, а под нажимом работодателя или от неизвестности. А ведь они тоже каждый месяц платили страховые взносы от безработицы”, — подчеркнула она.

”Если парламент поддержит наш законопроект, это станет серьезной поддержкой для людей в этот тяжелый период”, — подвела итог заместитель председателя партии Хельо Пикхоф.

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