Социал-демократы спрашивают у министра финансов: как во время кризиса выживут FIE?

По словам члена фракции социал-демократов Лаури Ляэнеметса, который передал запрос министру финансов, государство бросило в беде тысячи физических лиц — предпринимателей (FIE), а также микро- и мелкие предприятия. При этом правящая коалиция нашла сотни миллионов евро для крупных компаний.
”Большинство FIE сейчас не могут выполнять свою работу. Можно предположить, что и после окончания чрезвычайного положения многие из них будут в очень тяжелой ситуации. Формат FIE используют, например, косметологи, парикмахеры, таксисты, музыканты и т.д. Их задача — обеспечить свою семью, они не занимаются предпринимательством в привычном смысле этого слова”, — отметил он.
Ляэнеметс также сказал, что государственная кредитная гарантия или кредит не спасут парикмахера или таксиста, поскольку неразумно использовать кредитные деньги для выплаты зарплаты.
Социал-демократы хотят знать, какие конкретные меры поддержки FIE предусмотрены принятым на прошлой неделе дополнительным госбюджетом, а также как именно намерено государство поддержать FIE через возможный второй дополнительный бюджет.
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