Соцдемы: уничтожение второй пенсионной ступени приведет к нищете

Пенсионная реформа, которая сегодня снова будет обсуждаться в правительстве, приведет к ситуации, когда государство не выполняет ранее данные людям обещания.

”Поспешное распечатывание второй пенсионной системы — это опасная политическая игра, которая через несколько десятков лет будет влиять на жизни сотен тысяч человек. В случае реализации этого плана множество будущих пенсионеров не смогут прожить на свою низкую пенсию”, — отметила заместитель председателя Социал-демократической партии Хельо Пикхоф.

По ее словам, социал-демократы сделают все для того, чтобы сорвать разрушение системы накопительной пенсии. ”Если правящая коалиция в ближайшие недели не развалится, то осенью мы в Рийгикогу дадим бой, чтобы остановить реформу”, — заверила Пикхоф.

При этом, по ее словам, социал-демократы выступают за дополнительное повышение пенсии, в котором очень нуждаются сегодняшние пенсионеры, многим из которых грозит нищета.

”Но источники покрытия внеочередного повышения пенсий нужно найти в другом месте. Мы не можем смириться с тем, что правительство хочет повысить пенсии за счет уничтожения системы накопительной пенсии, которая призвана обеспечить выплату пенсий будущим пенсионерам”, — подчеркнула Хельо Пикхоф.