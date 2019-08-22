Соцдемы: уничтожение второй пенсионной ступени приведет к нищете

Социал-демократы выступают против плана уничтожения второй пенсионной ступени, поскольку его реализация приведет к тому, что в будущем очень многие пожилые люди окажутся в нищете или на иждивении государства, сообщила пресс-служба партии.
Пенсионная реформа, которая сегодня снова будет обсуждаться в правительстве, приведет к ситуации, когда государство не выполняет ранее данные людям обещания.
”Поспешное распечатывание второй пенсионной системы — это опасная политическая игра, которая через несколько десятков лет будет влиять на жизни сотен тысяч человек. В случае реализации этого плана множество будущих пенсионеров не смогут прожить на свою низкую пенсию”, — отметила заместитель председателя Социал-демократической партии Хельо Пикхоф.
По ее словам, социал-демократы сделают все для того, чтобы сорвать разрушение системы накопительной пенсии. ”Если правящая коалиция в ближайшие недели не развалится, то осенью мы в Рийгикогу дадим бой, чтобы остановить реформу”, — заверила Пикхоф.
При этом, по ее словам, социал-демократы выступают за дополнительное повышение пенсии, в котором очень нуждаются сегодняшние пенсионеры, многим из которых грозит нищета.
”Но источники покрытия внеочередного повышения пенсий нужно найти в другом месте. Мы не можем смириться с тем, что правительство хочет повысить пенсии за счет уничтожения системы накопительной пенсии, которая призвана обеспечить выплату пенсий будущим пенсионерам”, — подчеркнула Хельо Пикхоф.
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