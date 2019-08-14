Собственник Т1 Mall of Tallinn: не все так плохо, в торговый центр приходит долгожданный Debenhams

Причиной задержки с вселением называют перестройку на уровне всего британского холдинга.

"Мы намеревались дать сообщение о планах, но пресса опередила", - сказал Реммелькоор.

Открывающийся осенью магазин займет очень большую площадь - 2100 квадратных метров. На данный момент в T1 свободны 15 процентов площадей.

Говоря о публикации в Äripäev, где утверждается об уходе магазинов из-за низкого числа покупателей, предприниматель сказал, что всегда есть магазины, которые завершают свою деятельности, и есть те, кто выходит на рынок.

В сфере классической торговли ситуация далеко не благостная. "Мы сделали ошибки, так как не все магазины известны и привлекательны", - признал Реммелькоор.

Своеобразие T1 в том, что там очень много мелких магазинов, но они не всегда могут обеспечить покупательский поток.

Потребительские привычки людей меняются, они больше внимания уделяют проведению досуга, и именно предлагаемые развлечения являются самым большим козырем T1, считает Реммелькоор.

По его словам, большим достижением комплекса является то, что в части развлечений он смог привлечь семьи с детьми, теперь надо завлечь их и в магазины.

Торговый центр Т1 не продается. "Продажей мы не занимаемся. Мы не ищем покупателя, но фронт работ у нас широкий. Мы думаем о длительной перспективе", - сказал бизнесмен.