Собственник рынка Балтийского вокзала купил Центральный рынок. Что с ним станет?(11)
Собственник рынка Балтийского вокзала Astri Grupp расширяет свою деятельность в Таллинне, купив Центральный рынок, принадлежавший Turukaubanduse AS. До введения в действие детальной планировки рынком продолжит оперировать прежний собственник. Для посетителей рынка и торговцев поначалу ничего не изменится, и рынок будет работать, как прежде.
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