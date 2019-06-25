Собственник рынка Балтийского вокзала купил Центральный рынок. Что с ним станет?

По словам руководителя Astri Grupp Анне Аланд, пока еще рано говорить, что будет на территории Центрального рынка в будущем. ”Мы создаем многофункциональную среду, покрывающие потребности очень широкой целевой группы. Похожие планы у нас есть и в отношении Центрального рынка. Рынок, конечно, останется, но в ходе планировки будет определена его точная концепция”, — сказала Аланд.

Astri Grupp — это группа предприятий, основанных на эстонском капитале. Она занимается главным образом развитием торговой недвижимости, а также оказанием услуг, связанных с арендой и администрированием. Astri Grupp принадлежат Рынок Балтийского вокзала и центр DEPOO в Таллинне, торговый центр Lõunakeskus в Тарту, Pärnu Keskus в Пярну, Astri Keskus и Fama Keskus в Нарве. Кроме этого, у группы имеется объединяющий все центры интернет-магазин astri.ee.