12.08.2019, 12:10

Собираетесь нанять работников из-за границы? Обо всех нюансах расскажут на Таллиннском бизнес-форуме!


rus.delfi.ee
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Собираетесь нанять работников из-за границы? Обо всех нюансах расскажут на Таллиннском бизнес-форуме!
Фото: Таллиннский бизнес-форум

В условиях острого дефицита кадров работодатели все чаще задумываются о привлечении людей из-за рубежа, но как это делать правильно, знают далеко не все.

Что стоит учитывать в первую очередь, если вы собираетесь нанять работников из-за границы? Как происходит процесс регистрации и ходатайства о виде на жительство для специалистов, нанятых на краткосрочные работы?

Нельзя забывать о том, что в Закон об иностранцах внесены важные изменения, связанные с пребыванием и трудом иностранного работника в Эстонии.

При найме специалистов из-за рубежа нужно учитывать вопросы, касающиеся:

• иностранцев и специализированных законов;
• граждан Европейского союза и членов их семей;
• граждан третьих стран;
• краткоcрочной работы;
• работы на основании вида на жительство;
• обязанностей и ответственности работодателя.

Благодаря консультационной услуге по вопросам миграции, предлагаемой в Департаменте полиции и погранохраны, работодатели могут также прояснить разные нюансы, связанные с приемом иностранцев на работу, особенно в свете намечаемого правительством ужесточения требований к работодателям, нанимающим иностранцев.

На Таллиннском бизнес-форуме, который состоится 12 сентября, ведущий эксперт Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак предоставит много полезной информации на данную тему.

Зарегистрироваться на форум можно только сегодня по льготной цене: http://rup.ee/forum2019/

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