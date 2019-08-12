Собираетесь нанять работников из-за границы? Обо всех нюансах расскажут на Таллиннском бизнес-форуме!

Что стоит учитывать в первую очередь, если вы собираетесь нанять работников из-за границы? Как происходит процесс регистрации и ходатайства о виде на жительство для специалистов, нанятых на краткосрочные работы?
Нельзя забывать о том, что в Закон об иностранцах внесены важные изменения, связанные с пребыванием и трудом иностранного работника в Эстонии.
При найме специалистов из-за рубежа нужно учитывать вопросы, касающиеся:
• иностранцев и специализированных законов;
• граждан Европейского союза и членов их семей;
• граждан третьих стран;
• краткоcрочной работы;
• работы на основании вида на жительство;
• обязанностей и ответственности работодателя.
Благодаря консультационной услуге по вопросам миграции, предлагаемой в Департаменте полиции и погранохраны, работодатели могут также прояснить разные нюансы, связанные с приемом иностранцев на работу, особенно в свете намечаемого правительством ужесточения требований к работодателям, нанимающим иностранцев.
На Таллиннском бизнес-форуме, который состоится 12 сентября, ведущий эксперт Департамента полиции и погранохраны Марина Кадак предоставит много полезной информации на данную тему.
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