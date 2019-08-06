Со следующей недели изменится расписание движения поездов на некоторых маршрутах

"По сути, будет действовать то же расписание движения, что и в июне. Некоторые небольшие изменения все же будут, вследствие чего советую проверять, отправится ли поезд в привычное время", — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. „Как и в июне, из-за проводящихся ремонтных работ на станции Клоога будет использоваться только один путь, вследствие чего поезда не смогут следовать в Палдиски с привычной частотой. В утренние часы пик поезда будут следовать в направлении Таллинна почти как обычно, и возможности поездки на поезде будут обеспечиваться также в течение всего дня, хотя отправляться поезда будут все же реже".

В Клоогаранна будет по-прежнему доставлять автобус. „Поскольку в Клоогаранна поезда следовать не смогут, то при поездке по данному маршруту одну остановку будет необходимо проехать на автобусе, который отправляется от железнодорожной станции Клоога", — заметил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. Место отправления автобуса обозначено табличкой, окрашенной в фирменные цвета Elron.

Подробная информация об изменениях в расписании движения опубликована на домашней странице Elron, и вскоре будет опубликована также на информационных табло, установленных на посадочных платформах; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.