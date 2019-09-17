Со следующего года сумма мгновенного платежа в банках увеличится до 100 000 евро

Скорость платежей делает повседневную жизнь комфортнее, но с каждым удобством связаны те или иные риски. Раньше денежные платежи требовали много времени, но это давало банкам возможность с большей легкостью вмешиваться, если в связи с платежом возникала какая-либо проблема. Банки делают все от себя зависящее, чтобы по ошибке не перевести деньги на неправильный счет, но в случае мгновенных платежей отправитель несет большую ответственность, чем прежде. Выполняя платеж, обязательно проверяйте номер счета и, самое главное, никому не сообщайте пароли для своего интернет-банка. Телефон стоит блокировать при помощи пароля или биометрических решений, чтобы посторонние не могли осуществить перевод из вашего банковского приложения.

4. Выберите подходящий банк



В последнее время в эстонском банковском секторе произошел большой сдвиг в сторону обеспечения клиентам свободного выбора. Понятие домашнего банка все больше размывается, и использование для расчетов нескольких банков становится новой нормой. Люди потребляют услуги там, где эти услуги наиболее удобны и лучше всего им подходят — будь то обеспечивающая бонусы карточка или мгновенные платежи по всем каналам. Если вы или ваши знакомые выполняете все больше расчетов между разными банками и скорость платежей для вас важна, изучите имеющиеся на рынке предложения и сделайте соответствующий выбор.

В Эстонии к системе мгновенных платежей присоединились Coop Pank, LHV Pank, SEB Pank и Swedbank. По данным Банка Эстонии, мгновенными платежами покрыты примерно 94% всех открытых в Эстонии банковских счетов частных лиц и предприятий. Вместе с тем, большая часть платежей сегодня еще не выполняется мгновенно. Coop Pank, LHV и SEB сразу же стали использовать мгновенные платежи в полном объеме, т.е. сверхбыстро выполняются как входящие, так и исходящие платежи. Клиенты Swedbank в настоящее время могут пользоваться мгновенными платежами только в мобильном банке.

5. Доля мгновенных платежей быстро увеличивается



Доля межбанковских мгновенных платежей внутри страны растет — Coop Pank присоединился к системе в апреле этого года, когда мгновенные платежи составляли 40% всех внутригосударственных платежей. Всего за несколько месяцев этот показатель вырос до 44% (по всем эстонским банкам). Банк Эстонии прогнозирует, что доля внутригосударственных мгновенных платежей вырастет примерно до 70% как только все банки смогут внедрить в свои системы безопасные мгновенные платежи. На мгновенные платежи также приходится 40% всех межгосударственных межбанковских платежей.

6. Всегда есть вероятность, что платеж не пройдет за несколько секунд



В настоящее время в виде мгновенного платежа между банками можно переводить суммы в размере до 15 000 евро. Если вы осуществляете более крупный перевод или возникает какая-либо техническая проблема, может случиться, что платеж не будет выполнен мгновенно. Банки предлагают в этой связи несколько решений — например, в платежном поручении Coop Pank видно, выполнен денежный перевод в виде мгновенного или обычного платежа.

7. Вскоре мгновенные платежи можно будет использовать и для более крупных сумм

10 сентября было принято решение увеличить максимальную сумму мгновенного платежа — с 1 июля 2020 года она будет составлять 100 000 евро.

Общеевропейское видение подразумевает, что мгновенные платежи SEPA в будущем станут распространенным способом оплаты наряду с карточными платежами и наличными деньгами. Для этого требуются платежные решения, делающие удобными расчеты между частными лицами, в магазинах, в онлайн-торговле и на месте у поставщиков услуг. Мгновенные платежи стали новой нормой и вскоре заменят большинство обычных платежей.