Со счетов клиентов Swedbank вчера сняли деньги за сделки, которые они в этот день не совершали. Банк объясняет ситуацию

Банк проверил эти операции и выяснил, что со счетов некоторых клиентов вчера были сняты деньги за сделки, совершённые ещё в середине октября.

"Мы подтверждаем, что эти операции были проведены корректно и клиенты сами их совершили. К сожалению, подтверждения этих операций поступили в банк с задержкой. Время от времени такое случается. В данном случае мы имеем дело с задержкой, ответственность за которую несёт поставщик услуги осуществления платежей карточками. Мы можем подтвердить, что дважды деньги со счетов клиентов не снимались", — заверяет Swedbank .

Важно! Банк рекомендует каждый раз проверять, что написано в строке пояснения к платежу, в которой должно быть отображено, где и когда был совершён платёж.