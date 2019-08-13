Снюс поступил в легальную продажу в Эстонии и пользуется популярностью

Если до сих пор продажа не содержащих табака белого снюса — в розничной торговле была запрещена, и альтернативные табачные изделия в основном переходили из рук в руки на черном рынке, то в последние недели содержащий никотин снюс поступил в свободную продажу, в т.ч. в таких розничных сетях, как Olerex, R-Kiosk, Grossi, а также в ряде алкогольных магазинов. По словам импортера, за эти недели было продано более 20 тысяч коробок не содержащего табака снюса, за счет чего государство получило заметный налоговый доход.

По словам Петера Пукса, исполнительного директора компании Foxtrot Uniform Capital OÜ, являющейся импортером данной табачной продукции, было совершенно нелогично, что такие продукты до сих пор были запрещены, тогда как сигареты из свободной продажи никуда не исчезали. ”Сегодня зависимые от никотина люди могут приобрести существенно менее вредную для здоровья альтернативу в более чем 300 пунктах продаж, а не из-под полы или где-нибудь на парковке из багажника автомобиля”, — отметил Пукс.

Пукс также добавил, что проблемы со здоровьем вызывают тысячи содержащихся в сигаретах химикатов, а не никотин, как таковой. "Сам по себе никотин в малых дозах для организма человека безвреден, в отличии, например, от кофеина. Причем, если курение сигарет пассивно влияет и на окружающих некурящих людей, то никотиновые подушечки такой проблемы не имеют”.