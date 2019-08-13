Снюс поступил в легальную продажу в Эстонии и пользуется популярностью

Ушедший с черного рынка и поступивший в розничные сети снюс (вид табачного изделия) за считанные недели принес государству сотни тысяч налоговых поступлений.
Если до сих пор продажа не содержащих табака белого снюса — в розничной торговле была запрещена, и альтернативные табачные изделия в основном переходили из рук в руки на черном рынке, то в последние недели содержащий никотин снюс поступил в свободную продажу, в т.ч. в таких розничных сетях, как Olerex, R-Kiosk, Grossi, а также в ряде алкогольных магазинов. По словам импортера, за эти недели было продано более 20 тысяч коробок не содержащего табака снюса, за счет чего государство получило заметный налоговый доход.
По словам Петера Пукса, исполнительного директора компании Foxtrot Uniform Capital OÜ, являющейся импортером данной табачной продукции, было совершенно нелогично, что такие продукты до сих пор были запрещены, тогда как сигареты из свободной продажи никуда не исчезали. ”Сегодня зависимые от никотина люди могут приобрести существенно менее вредную для здоровья альтернативу в более чем 300 пунктах продаж, а не из-под полы или где-нибудь на парковке из багажника автомобиля”, — отметил Пукс.
Пукс также добавил, что проблемы со здоровьем вызывают тысячи содержащихся в сигаретах химикатов, а не никотин, как таковой. "Сам по себе никотин в малых дозах для организма человека безвреден, в отличии, например, от кофеина. Причем, если курение сигарет пассивно влияет и на окружающих некурящих людей, то никотиновые подушечки такой проблемы не имеют”.
Для государства главной причиной легализации розничной продажи никотинового снюса без табака стали налоговые поступления. Если по официальным оценкам в Эстонии проживают около 30 тысяч потребителей снюса, то по словам Пукса, фактическое число потребителей этого продукта, как минимум, вдвое, а то и втрое больше. ”До сих пор снюс продавался лишь через дилеров на черном рынке. По разным оценкам, объем черного рынка составлял примерно 10 миллионов евро. Поэтому я думаю, что всего за две-три недели государство получило порядка 100 тысяч евро налоговых поступлений”, — предполагает Пукс.
По словам Пукса, продажа по официальным каналам также сокращает вероятность того, что вызывающие никотиновую зависимость продукты попадут в руки несовершеннолетних.
”Вместе с тем, практически нет случаев, когда употребляющий никотиновые подушечки человек, перешел бы с них на курение сигарет”, — отметил Пукс.
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