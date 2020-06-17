Снижение потребления во время чрезвычайного положения положительно сказалось на сбережениях жителей Эстонии

Поскольку расходы снижались быстрее, чем доходы, можно увидеть, что в целом объем сбережений частных лиц даже несколько увеличился. Быстрее всех смогли отреагировать на изменения люди в возрасте от 51 до 64 лет. Доход изменился больше у мужчин и меньше — у женщин.

Руководитель по анализу клиентов и даталогии в SEB Baltikum Леннарт Китт: ”В то время как по данным Департамента статистики в 2019 году средний член домохозяйства в Эстонии тратил 489 евро в месяц, то, по крайней мере, такая сумма в феврале была у 53% активных клиентов банка SEB. Три месяца спустя эта же доля возросла до 56%. Вместе с тем в самом смелом положении находятся пенсионеры, где по крайней мере эквивалентная сумма имеется в резерве у более чем 70% населения. Поскольку сбережения могут быть распределены по нескольким банкам, то отложенные суммы, вероятно, будут даже немного выше”.

Учитывая, что потребление восстанавливается, а экономика, в ближайшее время еще (по крайней мере, в ряде секторов) не вырвалась из лап кризиса, со временем наличие сбережений будет становиться всё более важным. Результаты опроса, проведенного среди 1100 жителей Эстонии в середине мая, показывают, что 21% населения уже воспользовались своими сбережениями, в то же время 13% респондентов подтвердили, что их сбережения во время коронакризиса увеличились. Почти 50% респондентов подтвердили, что их сбережения не изменились, несмотря на обусловленный коронавирусом кризис.

Чтобы поддержать своих клиентов в накоплении сбережений, банк SEB запустил новую функцию для накоплений в своем мобильном приложении. Вы можете установить до пяти целей накоплений, к которым можно добавить фотографию для визуализации, а также установить как период достижения цели, так и сумму ежемесячных взносов

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!