Снижение индекса цен производителей в сентябре продолжилось

По сравнению с предыдущим месяцем, на индекс цен производителей в сентябре влияние оказало значительное снижение цен на производство электрооборудования и изделий из древесины, а также рост цен на производство изделий из металла и продуктов питания.

По сравнению с сентябрем прошлого года, на индекс цен повлияло весомое снижение цен на производство электрооборудования, бумаги и изделий из бумаги, а также повышение цен в горнодобывающей промышленности и производстве продуктов питания.