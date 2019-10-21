21.10.2019, 09:20

Снижение индекса цен производителей в сентябре продолжилось

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rus.delfi.ee
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Tööstushariduskeskus. CNC lehtmetallitöötlemise operaatori eriala I kursus. Lehtmetalli laserlõikepilgil töötavad õpilased Rasmus ja Rando
Foto on illustreerivFoto: Karin Kaljuläte

Изменение индекса цен производителей промышленной продукции в сентябре 2019 года составило по сравнению с августом -0,1% и по сравнению с сентябрем прошлого года -0,1%, сообщает Департамент статистики.

По сравнению с предыдущим месяцем, на индекс цен производителей в сентябре влияние оказало значительное снижение цен на производство электрооборудования и изделий из древесины, а также рост цен на производство изделий из металла и продуктов питания.

По сравнению с сентябрем прошлого года, на индекс цен повлияло весомое снижение цен на производство электрооборудования, бумаги и изделий из бумаги, а также повышение цен в горнодобывающей промышленности и производстве продуктов питания.

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