Снижение индекса цен производителей промышленной продукции приостановилось

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Шокман отметила, по сравнению с апрелем на индекс цен производителей значительное влияние оказало повышение цен на производство топливных масел и снабжение электроэнергией, которое было компенсировано снижением цен на производство пластмассовых изделий, изделий из древесины и электронного оборудования. ”Если в апреле большое влияние на индекс оказало снижение цен на производство молочных продуктов, то в мае влияние оказал рост цен в этом же секторе”, — уточнила Шокман.

В сравнении с маем прошлого года более всего на индекс повлияло снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве электронного оборудования, топливных масел и изделий из древесины, а также повышение цен в горнодобывающей промышленности, в производстве текстиля и изделий из металла.

Индекс цен на экспортную продукцию повысился по сравнению с апрелем на 0,4%. Более всего повысились цены на электроэнергию, химическую продукцию и напитки, при этом снизились цены на дополнительное оборудование моторно-транспортных средств и запчасти, текстильную продукцию и одежду. По сравнению с маем 2019 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 8,2%.

Индекс цен на импортную продукцию снизился по сравнению с апрелем на 1,1%. Более всего снизились цены на химическую продукцию, нефтепродукты, изделия из кожи и обувь, однако при этом выросли цены на электроэнергию, электронику и древесное сырье. По сравнению с маем 2019 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 9,2%.