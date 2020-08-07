Снижение цен облегчает положение домохозяйств

В июле цены снизились по сравнению с прошлым годом на 0,9 процента

Наибольшее влияние на индексы цен оказало удешевление транспорта и аренды жилья

По итогам года цены, вероятно, останутся на прошлогоднем уровне



Стоимость аренды жилья за год упала на 9 процентов из-за резкого увеличения предложения на рынке сдаваемых в аренду квартир. Помимо аренды подешевели коммунальные услуги. В Таллинне и Тарту в июне было вдвое больше предложений по аренде квартир, чем годом ранее. При этом цены купли-продажи квартир оставались достаточно стабильными, несмотря на значительное снижение количества сделок. Отчасти это связано с новыми квартирами, цена которых значительно выше средней. По предварительным данным, средняя цена продажи квадратного метра квартир в Таллинне в июле была на том же уровне, что и в июле прошлого года, но в Тарту она была выше, чем год назад.

Из более крупных товарных групп подорожали только продукты питания, особенно фрукты и мясные продукты. Продовольствие и здоровье – две области, где цены не снизились из-за коронакризиса. В сфере здравоохранения больше всего подорожали стоматологические услуги.

Падение цен облегчит положение домохозяйств. Безработица выросла до 8 процентов и, вероятно, ещё больше вырастет осенью. Рост заработной платы замедлился. В то же время собственная оценка людьми своего финансового положения остаётся хорошей.

Интересно, что потребительская корзина богатых семей подешевела значительно больше, чем корзина семей менее обеспеченных. Семьи с более высоким доходом выиграли, благодаря удешевлению транспорта, а прежде всего – благодаря снижению цен на моторное топливо. При этом более бедные семьи потеряли относительно больше из-за роста цен на продукты питания, поскольку доля продуктов питания в их бюджете значительно выше.

По итогам года цены, видимо, останутся на уровне 2019 года. Рост заработной платы в сумме с компенсациями в этом году, скорее всего, останется положительным.