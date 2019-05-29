29.05.2019, 19:52

Снижение алкогольных акцизов в Эстонии заставило финские организации нервничать

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исследователь успокаивает
rus.delfi.ee
EST
Снижение алкогольных акцизов в Эстонии заставило финские организации нервничать
Foto: Andres Putting

Исполнительный директор представительской организации предприятий розничной торговли Финляндии Кари Луото уверен, что Финляндия должна как-то отреагировать на снижение алкогольного акциза в Эстонии, иначе налоги будут уходить из страны, а наносимый алкоголем вред оставаться.

”В прошлом году Эстония потеряла треть доходов от алкогольных акцизов, в основном Латвии. Здесь прослеживается четкая аналогия с Финляндией, где алкогольные акцизы поднимались два года подряд”, — говорит Луото и отмечает, что следить за акцизами у соседей крайне важно.

Такого же мнения придерживается организация производителей пива Финляндии Panimoliitto, которая выразила свою позицию еще вчера и направила свое видение коалиции. ”Если мы хотим обуздать сильный рост ввозимых в страну объемов, то нам нельзя поднимать акцизы на пиво”, — отметила ее исполнительный директор Рийкка Пакаринен.

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По данным Института здоровья и благополучия Финляндии, в прошлом году в страну было заведено 7,1 млн литров в пересчете на чистый спирт, в позапрошлом — 6,9 млн литров. Боле половины алкоголя ввозится из Эстонии. При этом исследователь института Томас Карлссон не думает, что снижение акцизов приведет к тому, что финны сразу бросятся в Эстонию за подешевевшим алкоголем. ”За последние 15 лет значимость алкоголя при поездках за рубеж сильно уменьшилась. Такова тенденция”, — сказал он, но добавил, что и надеяться на то, что постоянный рост акцизов совсем не отразиться на ввозимых объемах алкоголя, нельзя.

По его словам, предсказать изменения в количестве привозимого в страну алкоголя сложно и остается лишь наблюдать.

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