Снижение алкогольных акцизов в Эстонии заставило финские организации нервничать

”В прошлом году Эстония потеряла треть доходов от алкогольных акцизов, в основном Латвии. Здесь прослеживается четкая аналогия с Финляндией, где алкогольные акцизы поднимались два года подряд”, — говорит Луото и отмечает, что следить за акцизами у соседей крайне важно.

Такого же мнения придерживается организация производителей пива Финляндии Panimoliitto, которая выразила свою позицию еще вчера и направила свое видение коалиции. ”Если мы хотим обуздать сильный рост ввозимых в страну объемов, то нам нельзя поднимать акцизы на пиво”, — отметила ее исполнительный директор Рийкка Пакаринен.

По данным Института здоровья и благополучия Финляндии, в прошлом году в страну было заведено 7,1 млн литров в пересчете на чистый спирт, в позапрошлом — 6,9 млн литров. Боле половины алкоголя ввозится из Эстонии. При этом исследователь института Томас Карлссон не думает, что снижение акцизов приведет к тому, что финны сразу бросятся в Эстонию за подешевевшим алкоголем. ”За последние 15 лет значимость алкоголя при поездках за рубеж сильно уменьшилась. Такова тенденция”, — сказал он, но добавил, что и надеяться на то, что постоянный рост акцизов совсем не отразиться на ввозимых объемах алкоголя, нельзя.

По его словам, предсказать изменения в количестве привозимого в страну алкоголя сложно и остается лишь наблюдать.