30.05.2019, 08:31

Снижение алкогольных акцизов не ударит по бюджету при двух условиях: эстонцы будут больше пить, а финны — покупать

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rus.delfi.ee
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Снижение алкогольных акцизов не ударит по бюджету при двух условиях: эстонцы будут больше пить, а финны — покупать
Taavi Sepp

Если ранее чиновники Министерства финансов говорили, что изменения в алкогольных акцизах может перевернуть все нынешние прогнозу, то сейчас многим представляется, что планируемое с 1 июля снижение акцизов на 25 процентов не окажет на госбюджет серьезного влияния.

”Согласно базовому сценарию, снижение акцизов вызовет влияние на бюджет близкое к нулю — доходы от акцизов немного уменьшатся, но это компенсирует увеличение поступлений от налога с оборота”, — пояснил Отт Хейнапуу.

Хотя Министерство финансов пока не обнародует прогноз по группам товаров, общий прогноз по доходам от алкогольного акциза в случае изменений следующий.

Нейтральным делает влияние на бюджет то обстоятельство, что если в этом году в казну, согласно прогнозам поступит на 12 миллионов налоговых доходов меньше, то за следующие четыре года ежегодно прибавка составит 3 миллиона, то есть те же 12 миллионов евро.

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Хейнапуу говорит, что влияние изменений проявится, по всей вероятности, с задержкой, поэтому поступление в настоящем году могут оказаться меньше ожидаемого.

”Сопутствующее изменениям неопределенность велика, и поэтому не исключен плюс или минус по сравнению с базовым сценарием”, — сказал представитель Минфина.

Если посмотреть на представленную вчера в Рийгикогу пояснительную записку к проекту снижения акцизов, то там присутствует ряд предпосылкок, при которых нейтральный сценарий влияния на госбюджет должен реализоваться.

Так, предполагается, что изменения практически полностью прекратят приграничную торговлю в части водки, финны увеличат свои закупки водки на треть, а пива — на одну пятую, а жители эстонии станут потреблять больше алкоголя.

При расчетах предполагалось, что приграничная торговля ”другим алкоголем (или водкой — ред.) уменьшится на 80%, пивом — на 45%, а продажа на северной границе вырастет у ”другого алкоголя” на 35% и пива — на 20%, рост внутреннего потребления составит 4,5-5%, — сказано в пояснительной записке.

При этом не стоит забывать, что именно уменьшение внутреннего потребления было одним из главных аргументов, почему и начали несколько лет назад поднимать акцизы.

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