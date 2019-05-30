Снижение алкогольных акцизов не ударит по бюджету при двух условиях: эстонцы будут больше пить, а финны — покупать

”Согласно базовому сценарию, снижение акцизов вызовет влияние на бюджет близкое к нулю — доходы от акцизов немного уменьшатся, но это компенсирует увеличение поступлений от налога с оборота”, — пояснил Отт Хейнапуу.

Хотя Министерство финансов пока не обнародует прогноз по группам товаров, общий прогноз по доходам от алкогольного акциза в случае изменений следующий.

Нейтральным делает влияние на бюджет то обстоятельство, что если в этом году в казну, согласно прогнозам поступит на 12 миллионов налоговых доходов меньше, то за следующие четыре года ежегодно прибавка составит 3 миллиона, то есть те же 12 миллионов евро.

Хейнапуу говорит, что влияние изменений проявится, по всей вероятности, с задержкой, поэтому поступление в настоящем году могут оказаться меньше ожидаемого.

”Сопутствующее изменениям неопределенность велика, и поэтому не исключен плюс или минус по сравнению с базовым сценарием”, — сказал представитель Минфина.

Если посмотреть на представленную вчера в Рийгикогу пояснительную записку к проекту снижения акцизов, то там присутствует ряд предпосылкок, при которых нейтральный сценарий влияния на госбюджет должен реализоваться.

Так, предполагается, что изменения практически полностью прекратят приграничную торговлю в части водки, финны увеличат свои закупки водки на треть, а пива — на одну пятую, а жители эстонии станут потреблять больше алкоголя.