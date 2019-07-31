Снижение акцизов в Эстонии навредило торговле алкоголем в Валке меньше, чем ожидалось

Политик допускает, что изменения пока незначительны потому, что прошло мало времени и эстонские производители всё ещё распродают продукцию с более высоким акцизом. А реальное падение объёмов продаж будет около 10% или немного выше.

Как считает Крауклис, основную цель — вернуть финских "алкотуристов" — Эстония достигла. Впрочем, в Валке они тоже есть. Если раньше это были в основном эстонцы и иногда финны, то сейчас нередко встречаются шведы и норвежцы.