31.07.2019, 15:54

Снижение акцизов в Эстонии навредило торговле алкоголем в Валке меньше, чем ожидалось

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rus.DELFI.lv
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Alkoholi müük
Alkoholi müükFoto: Anni Õnneleid

Объёмы продаж алкоголя в Валке после того, как с июля Эстония снизила акцизный налог, уменьшились, но не сильно. Об этом в эфире Latvijas Radio рассказал мэр Валки Вент Крауклис.

Политик допускает, что изменения пока незначительны потому, что прошло мало времени и эстонские производители всё ещё распродают продукцию с более высоким акцизом. А реальное падение объёмов продаж будет около 10% или немного выше.

Как считает Крауклис, основную цель — вернуть финских "алкотуристов" — Эстония достигла. Впрочем, в Валке они тоже есть. Если раньше это были в основном эстонцы и иногда финны, то сейчас нередко встречаются шведы и норвежцы.

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