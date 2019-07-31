Снижение акцизов в Эстонии навредило торговле алкоголем в Валке меньше, чем ожидалось

Объёмы продаж алкоголя в Валке после того, как с июля Эстония снизила акцизный налог, уменьшились, но не сильно. Об этом в эфире Latvijas Radio рассказал мэр Валки Вент Крауклис.
Политик допускает, что изменения пока незначительны потому, что прошло мало времени и эстонские производители всё ещё распродают продукцию с более высоким акцизом. А реальное падение объёмов продаж будет около 10% или немного выше.
Как считает Крауклис, основную цель — вернуть финских "алкотуристов" — Эстония достигла. Впрочем, в Валке они тоже есть. Если раньше это были в основном эстонцы и иногда финны, то сейчас нередко встречаются шведы и норвежцы.
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