Снижение акциза на дизель позволило Eesti Teed больше зарабатывать

По словам председателя правления AS Eesti Teed Андреса Агукаса, компания стала одним из наиболее эффективных предприятий по строительству и обслуживанию дорог в Эстонии. ”Мы улучшили взаимодействие своих региональных подразделений и стали значительно более мобильными, чем раньше”, — отметил Агукас.

”Мы также смогли лучше комбинировать использование ремонтного и строительного оборудования как в сезон, так и в течение всего года, а также по регионам. Определенное влияние на экономические результаты также оказали снижение акциза на дизельное топливо и более теплая, чем в среднем, зима”, — сказал Агукас.

AS Eesti Teed работает в основном на эстонском рынке и занимается строительством и обслуживанием дорог и сооружений, а также производством необходимых для строительства материалов. AS Eesti Teed было создано правительством Эстонской Республики в результате слияния пяти действовавших на рынке предприятий дорожного обслуживания: AS Pärnumaa Teed, AS Tartumaa Teed, AS Võrumaa Teed, AS Virumaa Teed и AS Saaremaa Teed. В компании работают 226 сотрудников.

Министерство экономики и коммуникаций приняло решение об отчуждении 100% акций AS Eesti Teed и 9 марта инициировало публичный аукцион с начальной ценой 16,9 миллиона евро. Срок подачи предложений для аукциона — 1 октября текущего года.