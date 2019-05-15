15.05.2019, 16:40

Снижать или не снижать алкогольный акциз? Таави Аас хочет получить от Мартина Хельме расчеты

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Сийри Лийва
Сийри Лийва
EST 14
Снижать или не снижать алкогольный акциз? Таави Аас хочет получить от Мартина Хельме расчеты
Foto: Priit Simson

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (53) сказал в интервью изданию Eesti Päevaleht, что перед принятием решения по вопросу алкогольных акционеров хочет получит соответствующие расчеты от министра финансов Мартина Хельме.

”По сути сегодня (вчера — прим.ред.) — первый день, когда мы начинаем заниматься бюджетной стратегией. В последние месяцы прогнозы сильно колебались. Министр финансов обещал предоставить расчеты, касающиеся снижения акцизов и влияния. Сначала, безусловно, я хочу их увидеть. Также следует учитывать, что в последние месяцы поступление акцизов улучшилось и довольно неплохо”, — сказал министр.

Аас заверил, что никаких налогов коалиция, как и обещала, поднимать не будет. Что касается снижения, то в этом вопросе следует исходить из влияния на бюджет и бюджетного равновесия.

Говоря об экономической среде, Аас отметил, что сейчас в стране она хорошая, что ”будущее Эстонии в плане инвестиций также кажется позитивным и радужным” и что с приходом EKRE в правительство ограничения внешних инвестиций не будет. ”Я думаю, что ограничений не будет. Никто из представителей тех крупных заводов, строительство которых здесь планируется, не сказал, что у вас новое правительство и мы больше не будем заниматься этим проектом”, — отметил Аас.

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Как Аас планирует вернуть уехавших за границу эстонцев? ”Через развитие предпринимательства в Эстонии. Задача государства — поддерживать предпринимательство и учиться на ошибках, пытаться сделать все, чтобы запланированные крупные проекты, воплотились в жизнь”.

Говоря об иностранной рабочей силе, Аас отметил, что поскольку сами квоты в Эстонии небольшие, а рабочих из-за рубежа много именно из-за черного рынка, то важно заниматься прежде всего именно проблемой нелегального трудоустройства.

Что касается проекта Rail Baltic, то Аас выступает за его поддержку. ”По очень простой причине: без Rail Baltic Эстония через пять-десять лет будет неконкурентоспособной. Вопрос в транспортном сообщении. Европа испытывает проблемы с автотранспортом. Дороги переполнены грузовыми автомобилями, и она делает все для того, чтобы как можно больше товара переправлялось через железную дорогу”.

В отношении же государственной авиакомпании Nordica Аас настроен критически. ”Я, наверное, не единственный, кто настроен критически. Что станет с Nordica? В ближайшие месяцы должно решиться”, — сказал он, отметив, что для обнародования окончательной позиции еще не время.
Также Аас намерен в ближайшее время поднять вопрос о приватизации Eesti Teed, которая может произойти уже осенью. По словам министра, стоимость фирмы может составить 15-17 млн евро.

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