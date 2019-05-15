Снижать или не снижать алкогольный акциз? Таави Аас хочет получить от Мартина Хельме расчеты

”По сути сегодня (вчера — прим.ред.) — первый день, когда мы начинаем заниматься бюджетной стратегией. В последние месяцы прогнозы сильно колебались. Министр финансов обещал предоставить расчеты, касающиеся снижения акцизов и влияния. Сначала, безусловно, я хочу их увидеть. Также следует учитывать, что в последние месяцы поступление акцизов улучшилось и довольно неплохо”, — сказал министр.

Аас заверил, что никаких налогов коалиция, как и обещала, поднимать не будет. Что касается снижения, то в этом вопросе следует исходить из влияния на бюджет и бюджетного равновесия.

Говоря об экономической среде, Аас отметил, что сейчас в стране она хорошая, что ”будущее Эстонии в плане инвестиций также кажется позитивным и радужным” и что с приходом EKRE в правительство ограничения внешних инвестиций не будет. ”Я думаю, что ограничений не будет. Никто из представителей тех крупных заводов, строительство которых здесь планируется, не сказал, что у вас новое правительство и мы больше не будем заниматься этим проектом”, — отметил Аас.

Как Аас планирует вернуть уехавших за границу эстонцев? ”Через развитие предпринимательства в Эстонии. Задача государства — поддерживать предпринимательство и учиться на ошибках, пытаться сделать все, чтобы запланированные крупные проекты, воплотились в жизнь”.

Говоря об иностранной рабочей силе, Аас отметил, что поскольку сами квоты в Эстонии небольшие, а рабочих из-за рубежа много именно из-за черного рынка, то важно заниматься прежде всего именно проблемой нелегального трудоустройства.