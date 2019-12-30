Сможет ли завод M.V.Wool в Вихтерпалу возобновить работу?
По заверениям независимых лабораторий, 113 поверхностных проб, взятых на фабрике M.V.Wool AS в Вихтерпалу, не содержат следов листерии.
По заверениям независимых лабораторий, 113 поверхностных проб, взятых на фабрике M.V.Wool AS в Вихтерпалу, не содержат следов листерии.
Предприятие сообщило в пресс-релизе, что желает возобновить работу фабрики.
”С 26 ноября по 11 декабря компания M.V.Wool AS проводила на фабрике в Вихтерпалу глубокую очистку. После этого Ветеринарно-продовольственный департамент (VTA) взял в рамках государственного надзора 93 поверхностных пробы, которые были проанализированы в трех аккредитованных лабораториях. Бактерии листерии не было обнаружено ни в одной из проб. Кроме того, в рамках самоконтроля предприятие M.V.Wool взяло еще 20 проб с поверхностей, которые по результатам анализов аккредитованных лабораторий также оказались чистыми. Это подтверждает эффективность проведенной глубокой очистки и предприятие готово возобновить работу фабрики в Вихтерпалу со 2 января 2020 года, поскольку обозначенное в предписании департамента условие выполнено”, — сказал председатель совета M.V.Wool AS Меэлис Ветевоол.
По словам Ветевоола, предприятие теперь может отказаться от сокращения с фабрики в Вихтерпалу примерно 30 сотрудников.
Сегодня Ветеринарно-пищевой департамент берет 105 поверхностных проб на фабрике M.V.Wool в Харку. Эти пробы также будут отправлены для проведения анализов в три аккредитованные лаборатории.
Вместе с предоставляющими соответствующие профессиональные услуги фирмами компания M.V.Wool провела на фабриках основательную очистку, в ходе которой были продезинфицированы и стерилизованы рабочие поверхности и оборудование во всех помещениях. В ходе очистки были сначала вымыты и продезинфицированы оборудование и помещения, затем оборудование было разобрано на части, все поверхности которых также прошли химическую чистку и дезинфекцию, а затем были стерилизованы. Помимо оборудования при высокой температуре стерилизованы были все инструменты. Глубокая очистка стала дополнительной мерой, наряду с постоянно выполняющимися на предприятии работами по очистке.
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