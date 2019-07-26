Смотрите, сколько за год заработали Дудь, Собчак, Бузова, Ивлеева и другие блогеры

Авторы рейтинга полагают, что молодой аудитории интереснее следить за ровесниками, а не за ”навечно прописавшимися в прежнем рейтинге Филиппом Киркоровым, Максимом Галкиным, Валерием Меладзе, Григорием Лепсом и другими персонажами из 1990-х и 2000-х”.

После изменения методологии четверть мест в рейтинге звезд заняли популярные видеоблогеры, которые зарабатывают на рекламных интеграциях и партнерских проектах. Телеведущая и автор шоу на YouTube Ксения Собчак заняла 12 место в рейтинге с годовым доходом в $1 млн. Автор блога в Instagram и продюсер Настя Ивлеева заняла 14 место, ее доход оценили в $0,9 млн. Журналист и ведущий авторского шоу на YouTube Юрий Дудь за год заработал $1,4 млн, у него в рейтинге 18 место. Блогер Wylsacom (Валентин Петухов) за год заработал $2,7 млн и занял 21 место. Важным источником его заработка является контракт со Сбербанком: блогер является его амбассадором с 2017 г.