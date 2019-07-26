Смотрите, сколько за год заработали Дудь, Собчак, Бузова, Ивлеева и другие блогеры

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Российский Forbes опубликовал новый рейтинг российских знаменитостей, впервые с 2005 г. изменив методологию его составления и ограничив возраст участников 40 годами. Помимо упоминаний в СМИ редакция стала учитывать упоминания звезд в соцсетях, а также число их подписчиков в Instagram и YouTube, пишет "Ведомости".
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