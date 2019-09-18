Смотрите графики: сколько получают служащие госсектора

Для сравнения: средняя зарплата в Эстонии была 1310 евро. Средняя зарплата госслужащих выросла за год на 7,5%, следует из отчета Министерства финансов.



При этом средняя зарплата государственных чиновников еще выше, чем средняя зарплата госслужащих — 1729 евро. А вот зарплата работников органов самоуправления несколько ниже — 1607 евро.

В государственном секторе работает на полную ставку 132 225 человек. В их числе и госчиновники и служащие различных спецслужб (спасатели, полицейские, таможенники)