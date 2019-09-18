Смотрите графики: сколько получают служащие госсектора

В государственном секторе работает более 132 000 человек. Средняя брутто-зарплата в прошлом году у них составила 1711 евро.
Для сравнения: средняя зарплата в Эстонии была 1310 евро. Средняя зарплата госслужащих выросла за год на 7,5%, следует из отчета Министерства финансов.
При этом средняя зарплата государственных чиновников еще выше, чем средняя зарплата госслужащих — 1729 евро. А вот зарплата работников органов самоуправления несколько ниже — 1607 евро.
В государственном секторе работает на полную ставку 132 225 человек. В их числе и госчиновники и служащие различных спецслужб (спасатели, полицейские, таможенники)
При этом зарплата в министерствах, государственных канцеляриях и конституционных институтах значительно выше, чем у военнослужащих, полицейских и спасателей.
Разница в зарплатах весьма ощутимая даже среди основных групп (политики, спасатели, военнослужащие и тд) — от 1114 евро у спасателей до 1906 евро — у политиков.
Но еще большие различия можно наблюдать на последнем графике, где приведены зарплаты самых высокооплачиваемых специальностей (врачи, ИТ-специалисты) и работников публичного сектора самыми низкими доходами — переводчики, работники библиотек, социальные работники, реставраторы.
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