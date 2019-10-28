СМИ: Весной паромы компании Tallink возобновят заходы в порт Санкт-Петербурга

Судовладельческая компания Tallink планирует возобновить заходы своих паромов в Петербург, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС коммерческий директор АО ”Пассажирский порт "Морской фасад"” Алексей Панфилов.
”Компания Tallink восстанавливает свои заходы в петербургский порт. Tallink & Silja Line более пяти лет назад осуществляла эти заходы. В навигацию 2020 года 30 апреля и 2 июля компания сделает два тестовых захода с целью организации в дальнейшем регулярных заходов в порт. В перспективе мы сможем увидеть хорошую альтернативу и партнера в лице Tallink & Silja Line”,— отметил Панфилов.
В настоящий момент оператор выполняет рейсы Хельсинки — Стокгольм, Хельсинки — Таллинн, Турку — Стокгольм, Таллинн — Стокгольм и Рига — Стокгольм на Балтике. Паромное сообщение с Петербургом компания активно развивала в 2004-2006 годах, позже швартовки у причалов Петербурга были прекращены. Единственный оператор, работающий на Балтике сейчас, — Moby SPL.
AS Tallink Grupp является ведущим паромным оператором пассажирских и грузовых судов в северной части Балтийского моря. Компания владеет 14 судами и обслуживает семь линий под брендами Tallink и Silja Line. В 2017 году на борту паромов компании было перевезено более 9,8 млн пассажиров, отмечает "Коммерсант".
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