СМИ: Swedbank в Эстонии активно искал богатых российских клиентов

Банк привлекал людей, которые помогли бы выстроить международную единицу приватного банковского дела. Подавшим заявки обещали, что они будут работать в клиентами из РФ и стран СНГ.

На прошлой неделе в шведских новостях сказали, что Swedbank мог заниматься масштабным и систематическим обмыванием денег. Как пишет SVT Nyheter, под подозрением — 40 миллиардов шведских крон, которые двигались между сомнительными счетами в Swedbank и Danske. Сделки происходили в 2007-2015 годах.

По данным Bloomberg, международную единицу приватного банковского дела сосредоточена была на клиентах-нерезидентах. По словам анонимного источника, ее реорганизовали в 2009 году, но бизнес нерезидентов продолжал существовать.